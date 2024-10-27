تشكيل مانشستر يونايتد - عودة برونو.. وهويلاند يقود الهجوم ضد وست هام

الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 16:10

كتب : FilGoal

راسموس هويلوند - مانشستر يونايتد - بورتو

أعلن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد وست هام.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على وست هام في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل عودة برونو فيرنانديز بعد غيابه عن المباراة الماضية ضد فنربخشة للإيقاف، كما يقود راسموس هويلاند الهجوم.

أخبار متعلقة:
تشكيل تشيلسي - جيمس أساسي ضد نيوكاسل.. وبالمر ومادويكي يقودان الهجوم كأس إنتركونتينينتال - نادي العين يوضح آلية توزيع تذاكر جماهيره لمواجهة الأهلي الهلال يستعيد بونو ولودي أمام النصر في كلاسيكو السعودية انتهت دوري المحترفين - المنصورة (0)-(1) الترسانة

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أندري أونانا.

الدفاع: نصير مزراوي – ماتياس دي ليخت – ليساندرو مارتينيز – ديوجو دالوت.

الوسط: كاسيميرو – برونو فيرنانديز – كريستيان إريكسن.

الهجوم: أليخاندرو جارناتشو – راسموس هويلاند – ماركوس راشفورد.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 13 في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بينما يحتل وست هام المركز الـ 16 برصيد 8 نقاط.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
بهدف قاتل من صلاح.. تعادل مثير بين أرسنال وليفربول في مصلحة سيتي عادل أسطورة ليفربول.. صلاح ثامن هدافي الدوري الإنجليزي الأصغر في التاريخ.. ساكا يصل للهدف رقم 50 في الدوري الإنجليزي بالمر: هذا ثاني موسم لي في كرة القدم ولا زالت صغيرا للغاية.. ولم أشاهد زولا يلعب لم يحدث من قبل.. وست هام يحقق فوزه الثالث تواليا على مانشستر يونايتد ويزيد أوجاعه انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (2)-(2) ليفربول.. نهاية القمة بالتعادل تشيلسي يقتحم المربع الذهبي بالفوز على نيوكاسل.. وانتصار أول لـ كريستال بالاس دياز: رودري يجب أن يتوج بـ الكرة الذهبية.. وشيء لا يحققه كل اللاعبين
أخر الأخبار
الأهلي يخفض عقوبة كهربا 2 دقيقة | الدوري المصري
محمد رمضان: الموسم الجديد هو الأخير لـ علي معلول مع الأهلي 17 دقيقة | الدوري المصري
بوخوم يدفع الضريبة.. بايرن ميونيخ يمحو أحزان الأبطال بخماسية 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
ريمونتادا لكل فريق ورقم تاريخي.. إنتر يتعادل مع يوفنتوس في مباراة مجنونة 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري الألماني – بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يفلت من الهزيمة أمام يونيون برلين 40 دقيقة | المحترفون
ناصر ماهر: إلى جمهور الزمالك.. أنتم رمزا للوفاء ساعة | الدوري المصري
الدوري الفرنسي - نانت يسقط أمام ستراسبورج بثلاثية في أول مشاركة كاملة لـ مصطفى محمد ساعة | المحترفون
بهدف قاتل من صلاح.. تعادل مثير بين أرسنال وليفربول في مصلحة سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر 2 خبر في الجول - طلب مصري بتقديم موعد جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات 3 في الجول يكشف كواليس محاكمة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات 4 بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة