تشكيل مانشستر يونايتد - عودة برونو.. وهويلاند يقود الهجوم ضد وست هام
الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 16:10
كتب : FilGoal
أعلن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد وست هام.
ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على وست هام في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويشهد التشكيل عودة برونو فيرنانديز بعد غيابه عن المباراة الماضية ضد فنربخشة للإيقاف، كما يقود راسموس هويلاند الهجوم.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: أندري أونانا.
الدفاع: نصير مزراوي – ماتياس دي ليخت – ليساندرو مارتينيز – ديوجو دالوت.
الوسط: كاسيميرو – برونو فيرنانديز – كريستيان إريكسن.
الهجوم: أليخاندرو جارناتشو – راسموس هويلاند – ماركوس راشفورد.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 13 في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بينما يحتل وست هام المركز الـ 16 برصيد 8 نقاط.
نرشح لكم
بهدف قاتل من صلاح.. تعادل مثير بين أرسنال وليفربول في مصلحة سيتي عادل أسطورة ليفربول.. صلاح ثامن هدافي الدوري الإنجليزي الأصغر في التاريخ.. ساكا يصل للهدف رقم 50 في الدوري الإنجليزي بالمر: هذا ثاني موسم لي في كرة القدم ولا زالت صغيرا للغاية.. ولم أشاهد زولا يلعب لم يحدث من قبل.. وست هام يحقق فوزه الثالث تواليا على مانشستر يونايتد ويزيد أوجاعه انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (2)-(2) ليفربول.. نهاية القمة بالتعادل تشيلسي يقتحم المربع الذهبي بالفوز على نيوكاسل.. وانتصار أول لـ كريستال بالاس دياز: رودري يجب أن يتوج بـ الكرة الذهبية.. وشيء لا يحققه كل اللاعبين
أخر الأخبار
الأهلي يخفض عقوبة كهربا 2 دقيقة | الدوري المصري