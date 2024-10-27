تشكيل مانشستر يونايتد - عودة برونو.. وهويلاند يقود الهجوم ضد وست هام

أعلن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد وست هام.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على وست هام في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل عودة برونو فيرنانديز بعد غيابه عن المباراة الماضية ضد فنربخشة للإيقاف، كما يقود راسموس هويلاند الهجوم.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أندري أونانا.

الدفاع: نصير مزراوي – ماتياس دي ليخت – ليساندرو مارتينيز – ديوجو دالوت.

الوسط: كاسيميرو – برونو فيرنانديز – كريستيان إريكسن.

الهجوم: أليخاندرو جارناتشو – راسموس هويلاند – ماركوس راشفورد.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 13 في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بينما يحتل وست هام المركز الـ 16 برصيد 8 نقاط.