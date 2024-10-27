تشكيل تشيلسي - جيمس أساسي ضد نيوكاسل.. وبالمر ومادويكي يقودان الهجوم

الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 16:08

كتب : FilGoal

نوني مادويكي - تشيلسي ضد نوتينجهام

يبدأ إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي بريس جيمس في التشكيل الأساسي للمباراة الثانية على التوالي.

ويدعم نوني مادويكي وكول بالمر هجوم تشيلسي أمام نيوكاسل.

ويستضيف تشيلسي فريق نيوكاسل ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حارس المرمى: روبيرتو سانشيز.

الدفاع: ريس جيمس – ويسلي فوفانا – ليفي كولويل – مالو جوستو.

الوسط: مويسيس كايسيدو – روميو لافيا.

أمامهما: نوني مادويكي – كول بالمر – بيدرو نيتو.

الهجوم: نيكولاس جاكسون.

ويحتل تشيلسي المركز السابع برصيد 14 نقطة وبفارق تسع نقاط عن الصدارة.

أما نيوكاسل فرصيده 12 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفشل نيوكاسل في تحقيق الفوز بآخر أربع مباريات بعد خسارتين وتعادلين.

أما تشيلسي فلم ينجح في تحقيق الفوز بآخر مباراتين بعد تعادل أمام نوتنجهام وخسارة من ليفربول.

الدوري الإنجليزي تشيلسي
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