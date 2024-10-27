الهلال يستعيد بونو ولودي أمام النصر في كلاسيكو السعودية

الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 15:42

كتب : FilGoal

ياسين بونو - الهلال - النصر

أوضح البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال أن حارسه المغربي ياسين بونو قد يعود للمشاركة في دربي الرياض أمام النصر يوم الجمعة المقبل، وكذلك زميله البرازيلي رينان لودي

ويغيب بونو منذ إصابته خلال فترة التوقف الدولي مع منتخب المغربي، بينما شعر الظهير البرازيلي بآلام خلال مواجهة التعاون يوم السبت.

وقال جيسوس في تصريحات للصحفيين: "نتابع بونو عن كثب، إنه يشعر بالتحسن يوميا، ويقترب من العودة، وأعتقد أنه سيكون جاهزا لمواجهة النصر".

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وتابع المدرب البرتغالي "إصابة لودي ليست كبيرة حسب اعتقادي. قد لا يلعب أمام الطائي في الكأس، لكنه سيكون جاهزًا حسبما أظن للقاء النصر".

وواصل "ستواجهنا بعض الأوقات الصعبة في الدوري، فهناك أندية أصبحت أفضل مثل اتحاد جدة، وأهلي جدة، والشباب، والتعاون كذلك، وأتمنى تجاوز كل التحديات والصعوبات وألا نتعثر".

وأتم "الفريق الذي بنيناه قوي جدا، وكثيرون يريدون رؤيته يخسر، نعرف ذلك، هي آراء ونحترمها لكن ليس شرطًا أن نتفق معها".

وواصل الهلال انتصاراته حين فاز على التعاون بنتيجة 2-0 ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

ورفع الهلال رصيده إلى 24 نقطة في الصدارة، بـ8 انتصارات من 8 مباريات.

ياسين بونو الهلال رينان لودي جورجي جيسوس
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