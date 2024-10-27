حمد إبراهيم لـ في الجول: حققنا المطلوب من معسكر قطر.. وإيقاف القيد واقع فرض علينا

الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 12:27

كتب : عمرو نبيل

حمد إبراهيم - الإسماعيلي

يرى حمد إبراهيم مدرب الإسماعيلي أن فريقه قد حقق المطلوب خلال معسكر قطر.

وخاض الإسماعيلي معسكرا إعداديا للموسم الجديد في قطر.

وقال حمد في تصريحات لـ FilGoal.com: "حققنا الهدف المطلوب والخوف لدى اللاعبين الصغار داخل الفريق".

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وواصل "اللاعبين الناشئين اندمجوا داخل المجموعة بفضل رغبتهم في تمثيل الإسماعيلي في بطولة الدوري".

وأكمل "خضنا ثلاث مباريات ودية وفزنا في مباراتين وتعادلنا في واحدة خلال المعسكر".

وتابع "إقامة الإسماعيلي كانت داخل مقر الجامعة الرياضية وهو المكان المخصص لمنتخب الأرجنتين في كأس العالم الذي أقيم بقطر".

وأضاف "المطلوب من جماهير الإسماعيلي تقديم الدعم ومساندة الفريق ونريدهم أن يتواجدوا خلفنا لأننا نستمد منهم الأمل والحماس وهذا ما يحتاجه الفريق حاليا".

وشدد "إيقاف القيد وضع أجبر عليه الجميع وسنتعامل بالمجموعة المتواجدة حاليا ونسعى لتحقيق بداية جيدة ضد غزل المحلة".

وأتم "اللاعبين الذين لم يسافروا معنا إلى قطر تم وضع برنامج تأهيلي لهم حتى يصبحوا جاهزين للمشاركة في التدريبات عقب العودة".

ويستهل الإسماعيلي مشواره بالدوري المصري الممتاز بمواجهة غزل المحلة في الجولة الأولى.

الإسماعيلي حمد إبراهيم محمد إبراهيم
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