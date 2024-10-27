بعد السقوط أمام نهضة بركان.. جماهير الوداد تصب غضبها على موكوينا في الملعب

الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 12:20

كتب : FilGoal

موكوينا - الوداد المغربي

تعرض رولاني موكوينا المدير الفني لفريق الوداد المغربي لهجوم من جماهير فريقه بعد السقوط أمام نهضة بركان بالدوري.

وخسر الوداد على ملعبه أمام نهضة بركان بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المغربي.

ويأتي ذلك رغم النقص العددي الذي عانى منه الفريق المغربي من الدقيقة 50 وحتى نهاية المباراة.

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بينما سجل أيوب خيري هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 75.

وكشف موقع le360 سبورت المغربي عن هجوم جماهير الوداد على موكينا عقب اللقاء بسبب تكرار الإخفاقات.

وأشار التقرير إلى رشق فئة من الجماهير، رولاني موكوينات بزجاجات المياه عقب صافرة الحكم.

واضطر رجال الأمن للتدخل وتأمين حماية المدرب واللاعبين حتى خروجهم من الملعب.

ويتواجد الوداد في المركز السابع عقب مرور 8 جولات برصيد 11 نقطة.

وتعرض الوداد للخسارة في آخر جولتين من مسابقة الدوري.

أما نهضة بركان فواصل انتصاراته للمباراة الثالثة على التوالي لينفرد بالصدارة برصيد 17 نقطة.

ويغيب الوداد هذا الموسم عن المشاركات القارية بعد النتائج السيئة الموسم الماضي.

الوداد موكوينا الدوري المغربي
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