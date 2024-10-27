أرقام قياسية تنتظر صلاح أمام أرسنال

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه أرسنال يوم الأحد.

ويحل ليفربول ضيفا على أرسنال ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

لو نجح صلاح في هز شباك أرسنال سيتقدم للمركز الثامن في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ برصيد 163 هدفا.

أما لو سجل الدولي المصري هدفين سيصبح هداف ليفربول التاريخي أمام أرسنال برصيد 11 هدفا، ليتعادل مع روبرتو فيرمينو.

ولو سجل صلاح ثلاثة أهداف "هاتريك" سيصل إلى هدفه رقم 100 بقميص ليفربول خارج ملعب أنفيلد.

يذكر أن أول هدف سجله صلاح في الدوري الإنجليزي كان في شباك أرسنال، حين كان لاعبا في صفوف تشيلسي.

ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم إلى 7 أهداف، بينما صنع 7.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 361 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 218 هدفا وصنع 94 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.