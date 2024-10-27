فليك: الآن أصبح برشلونة يفوز بالمباريات الكبيرة.. وهذه نقطة تحول الكلاسيكو

الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 00:42

كتب : FilGoal

هانز فليك مدرب برشلونة

عبر هانز فليك المدير الفني لبرشلونة عن سعادته بفوز فريقه على ريال مدريد في الكلاسيكو، مشددا على أنه لعب ضد الملكي بالطريقة الأفضل.

وفاز برشلونة على ريال مدريد برباعية دون رد في الجولة 11 من الدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

وقال فليك عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "دافعنا بشكل مميز وكان هذا الطريق إلى الفوز على ريال مدريد، وتسجيل 4 أهداف هنا في سنتياجو برنابيو أمر ليس بالسهل، ونحن سعداء جدا بالفوز وأعتقد أنها خطوة جيدة جديدة لنا ضد أحد أفضل فرق العالم ولاعبين مميزين".

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وأضاف "بين الشوطين أجرينا تبديلا واحدا وفي الشوط الثاني أصبحنا أكثر سيطرة على الكرة وهذه نقطة تحول المباراة".

وواصل "أشعر بمشاعر عظيمة، قدمنا أداء مذهلا وأنا سعيد بالعمل هنا مع برشلونة".

وأكمل "رؤية اللاعبين وهو يحتفلون في غرفة الملابس بعد المباراة أمر رائع للغاية".

وأشار "مواجهة ريال مدريد صعبة لأنه لا توجد مساحات كبيرة لديهم في الدفاع ولذلك كانت طريقتنا في اللعب بالدفاع المتقدم والضغط عليهم".

وأتم تصريحاته "الآن أصبح برشلونة يلعب بشكل جيد ونفوز في المباريات الكبيرة، ومن الرائع عودة فرينكي دي يونج وجافي وداني أولمو".

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