بالأربعة والراية.. برشلونة فليك يدمر ريال مدريد في سانتياجو بيرنابيو

"لا يمكن أن يلعب برشلونة بهذه الطريقة أمام ريال مدريد في مواجهة فينيسيوس ومبابي".. أكثر عبارة تكررت بعد فوز البارسا على بايرن ميونيخ 4-1 في دوري أبطال أوروبا، في أول اختبار كبير وبمصيدة تسلل جنونية.

والنتيجة؟ 4-0 في سانتياجو بيرنابيو.. و12 حالة تسلل منهم 8 على مبابي، يتضمنوا هدفا ملغيا أيضا.

هذه المباراة كانت ستشهد معادلة ريال مدريد للرقم القياسي في عدد المباريات المتتالية بلا هزيمة في الدوري، والمسجل باسم برشلونة بـ 43 مباراة، وللمفارقة كان ريال مدريد من أوقف سلسلة برشلونة، كما منع برشلونة الليلة معادلة سلسلته.

مصيدة تسلل هانز ديتر فليك تحكم الدوري الإسباني حتى الآن، على الصدارة برصيد 30 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن حامل اللقب ريال مدريد الذي تلقى هزيمته الأولى في الموسم، ليصبح أتلتيكو مدريد هو الفريق الوحيد الذي لم يذق الهزيمة حتى الآن في الليجا.

الراية البيضاء

المصيدة كانت عرضا مستمرا طوال الشوط الأول، ولكن في الأوقات التي تمكن فيها الميرينجي النجاة من فخها، غابت الدقة في التسديد بصورة واضحة.

أبرز الأمثلة كانت فرصة فينيسيوس جونيور في الدقيقة 23، والتي سددها بغرابة على يسار القائم.

وفي الدقيقة 30 كتب كيليان مبابي كل العناوين الممكنة لهدف أول في الكلاسيكو الأول، ولكن تقنية الفيديو أمسكت به متسللا في مشهد تكرر كثيرا.

ورغم أنك بالتأكيد شاهدت ريال مدريد يهاجم مرمى برشلونة عدة مرات في الشوط الأول، إلا أن كرة فينيسيوس كانت التسديدة الوحيدة الشرعية طوال الشوط، ولم تقترب حتى من المرمى.

الهداف البولندي

مع انطلاق الشوط الثاني حل فرينكي دي يونج بدلا من فيرمين لوبيز في صفوف برشلونة.

وفي الدقيقة 54 انطلق روبرت ليفاندوفسكي متلقيا تمريرة مارك كاسادو ليسدد على يسار الحارس أندري لونين.

هذا كان الهدف التاسع للبولندي في شباك ريال مدريد، والثالث في الكلاسيكو عموما، والأول في كلاسيكو الدوري الإسباني.

وبعد دقيقتين فقط، حدث ليفاندوفسكي لائحة الأرقام تلك برأسية من عرضية أليخاندرو بالدي، ليسجل العاشر أمام مدريد مع جميع الفرق (5 مع دورتموند و1 مع بايرن ميونيخ) والرابع في الكلاسيكو، والثاني في كلاسيكو الليجا.

تحرك هنا كارلو أنشيلوتي وأشرك لوكا مودريتش بدلا من أوريليان تشواميني في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 65 حاول كيليان مبابي بتسديدة تصدى لها إيناكي بينيا، وهذه كانت أول تسديدة شرعية للملكي على المرمى.

ثم أتى داني أولمو بدلا من مارك كاسادو، ومع نزوله أوقفت الراية محاولة أخرى خطيرة لمبابي.

ليفاندوفسكي كان قادرا على زيادة الحصيلة، ولكن تسديدته في الدقيقة 66 اصطدمت بالقائم، ثم أطاح بالأخرى فوق العارضة في الدقيقة 68.

ومن جديد حاول مبابي في الدقيقة 72، ولكن مرة أخرى تصدى بينيا.

الأصغر في التاريخ

ثاني محاولات أنشيلوتي لتغيير شكل المباراة كانت بدخول المغربي براهيم دياز بدلا من إدواردو كامافينجا في الدقيقة 77.

ولكن في نفس الدقيقة، انطلق لامين يامال من جهة اليمين وقتل المباراة بالهدف الثالث.

المغربي الأصل وبطل يورو 2024 مع إسبانيا، صار أصغر مسجل في تاريخ الكلاسيكو بعمر 17 عاما و105 يوما.

وأخيرا وبلمسة رائعة من فوق الحارس، سجل رافينيا رابع الأهداف في الدقيقة 84.

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وحل فران جارسيا بدلا من فيرلان ميندي في الدقيقة 86، بينما أتى جافي بدلا من بيدري.

النهاية منحت برشلونة فارق 6 نقاط في صدارة الدوري عن ريال مدريد، عقب اجتياز فليك للاختبار الكبير الثاني برباعية في أيام قليلة.