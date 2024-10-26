العاشر في ريال مدريد.. ليفاندوفسكي يضرب مرتين لـ برشلونة في الكلاسيكو

سجل روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة هدفين في ريال مدريد خلال مباراة كلاسيكو الأرض.

ويواجه برشلونة منافسه ريال مدريد في الجولة 11 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وخلال دقيقتين أحرز البولندي هدفين لبرشلونة، الأول في الدقيقة 54 بعدما انفرد بأندري لونين حارس مرمى ريال مدريد بعد تمريرة رائعة من مارك كاسادو أنهاها ليفاندوفسكي بتسديدة أرضية.

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تسديدة أرضية من ليفاندوفسكي تكتب الهدف الأول لبرشلونة في الكلاسيكو 🔥pic.twitter.com/81E2t8A5Im — FilGoal (@FilGoal) October 26, 2024

وفي الدقيقة 56 ضرب ليفاندوفسكي للمرة الثانية برأسية بعد عرضية من أليخاندرو بالدي.

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عرضية مثالية من أليخاندرو بالدي ورأسية ولا أروع من ليفاندوفسكي 💥💥pic.twitter.com/WEVJeunH9l — FilGoal (@FilGoal) October 26, 2024

ويتصدر ليفاندوفسكي قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 14 هدفا، فيما يأتي أقرب منافس له وهو أيوزي بيريز مهاجم فياريال في المركز الثاني بـ7 أهداف، أي أن ليفاندوفسكي يتقدم بضعف عدد الأهداف.

ولأول مرة يسجل ليفاندوفسكي في شباك ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني.

وإجمالا، أحرز ليفاندوفسكي 10 أهداف مع جميع الفرق في شباك ريال مدريد خلال 16 مباراة.

وتمكن ليفاندوفسكي من تسجيل 5 أهداف مع بوروسيا دورتموند، منهم سوبر هاتريك شهير في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2012-2013.

ومع بايرن ميونيخ سجل ليفاندوفسكي مرة واحدة في موسم 2016-2017 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومع برشلونة أحرز ليفاندوفسكي مرتين في بطولة السوبر الإسباني في موسمي 2022-2023 و2023-2024.