اتحاد السلاح يكشف حقيقة استبعاد ندى حافظ لمشاركتها في أولمبياد باريس أثناء حملها

كشف الاتحاد المصري للسلاح عن حقيقة استبعاد ندى حافظ بسبب إخفاء حملها قبل المشاركة في أولمبياد باريس.

ولعبت ندى في أولمبياد باريس أثناء حملها في الشهر السابع.

ووصلت ندى إلى دور الـ 16 من منافسات فردي سلاح السابر قبل أن تخسر من الكورية جيون هايونج بنتيجة 15-7.

وأوضح الاتحاد المصري للسلاح من خلال بيان أن قرار مجلس الإدارة هو الاعتماد على الناشئات في الفترة المقبلة وعدم ضم لاعبات فوق 23 عاما من أجل صناعة جيل جديد للسلاح المصري استعدادا لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وأفاد الاتحاد أن هذا القرار تم اتخاذه من قبل أولمبياد باريس.

ونفى الاتحاد أن القرار ضد ندى حافظ فقط، بل لـ9 لاعبات أخريات شاركوا في أولمبياد باريس.

وشدد الاتحاد أن هناك خطة وهي الاعتماد على المميزات في الفترة المقبلة ولم يتم إصدار أي قرار رسمي بشأن استبعاد ندى حافظ أو أي لاعبة أخرى، وأي قرارات تصدر سيتم الإعلان عنها.

واحتفت الصحافة العالمية وقت أولمبياد باريس بندى حافظ بعد أولمبياد باريس بسبب مشاركتها أثناء حملها (طالع التفاصيل)