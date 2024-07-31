سرقت القلوب في باريس وهي حامل في طفل أولمبي.. الصحافة العالمية تحتفي بالمصرية ندى حافظ

احتفت الصحافة العالمية بالمبارزة المصرية ندى حافظ التي أعلنت مشاركتها في أولمبياد باريس وهي حامل.

وكانت ندى وصلت إلى دور الـ 16 من منافسات فردي سلاح السابر قبل أن تخسر من الكورية جيون هايونج بنتيجة 15-7.

وكتبت ندى عبر حسابها على إنتساجرام: "ما بدا لكم كلاعبين على أرض الملعب في الحقيقة كانوا ثلاثة، لقد كنت أتواجد أنا ومنافسي وطفلي الصغير الذي لم يأت بعد إلى عالمنا".

وتناولت الصحف العالمية خبر مشاركة ندى حافظ في الأولمبياد وهي حامل باحتفاء كبير.

وكتبت صحيفة "ذا جارديان" الإنجليزية:

"أمر يستحق.. المبارزة الأولمبية ندى حافظ تكشف أنها حامل في الشهر السابع".

بينما كتبت شبكة ESPN:

"لاعبة المبارزة المصرية ندى حافظ كشفت أنها شاركت في منافسات الألعاب الأولمبية وهي حامل في شهرها السابع".

أما شبكة CBS NEWS عنونت الخبر كالآتي:

"كشفت لاعبة المبارزة في أولمبياد باريس ندى حافظ أنها شاركت في الأولمبياد وهي حامل في شهرها السابع بطفل أولمبي صغير".

وفي الهند كتبت صحيفة تايم أوف إنديا:

"المرأة الحامل في شهرها السابع التي سرقت قلوب الجميع في أولمبياد باريس".

وجاء عنوان نيويورك بوست:

"المبارزة المصرية ندى حافظ تكشف عن مشاركتها في أولمبياد باريس وهي حامل في الشهر السابع".

أما قناة فوكس نيوز كتبت:

"ندى حافظ تتحدث عن "حصتها العادلة من التحديات" التي تواجهها في المنافسة في أولمبياد باريس أثناء الحمل".

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من هي ندى حافظ

مواليد 28 أغسطس 1997، وتشارك في الأولمبياد للمرة الثالثة على التوالي.

طبيبة بالقصر العيني، ووقت تأهلها إلى أولمبياد ريو كانت في عامها الأول بكلية الطب.

بدأت ممارسة السلاح بعمر 12 عاما، وكانت لاعبة منتخب مصر للجمباز بعد فترة الجمع بينها وبين السباحة.

اهتمت بلعبة السلاح بالصدفة بعد متابعة صديقتها حتى تحولت لتلك الرياضة.

تلعب لنادي الصيد، وحصلت على شهادة الطب عام 2022 من جامعة القاهرة.

تدين لزوجها إبراهيم باستمرارها في الرياضة بسبب دعمه الكامل لها والحفاظ على مواعيد تدريباتها.

كانت تعاني خلال السنوات الماضية من عدم استمتاعها بالخروج في البلاد المنظمة للبطولة بسبب العودة للفندق من أجل المذاكرة.

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