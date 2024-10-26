مانشستر يونايتد يعلن تشخيص إصابة أنتوني

السبت، 26 أكتوبر 2024 - 21:55

كتب : FilGoal

أنتوني

أعلن نادي مانشستر يونايتد عبر موقعه تشخيص إصابه أنتوني لاعب الفريق.

وأصيب الجناح البرازيلي في مباراة مانشستر يونايتد ضد فنربخشة في الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي.

وأفاد مانشستر يونايتد أن إصابة أنتوني عبارة عن التواء في الكاحل دون الكشف عن موعد عودته للملاعب.

أخبار متعلقة:
مانشستر يونايتد يطلب من سيتي سفر ثنائي الفريق على طائرته.. والأخير يرفض طرد مورينيو في تعادل مانشستر يونايتد مع فنربخشة مؤتمر مورينيو: أتمنى الأفضل لـ مانشستر يونايتد.. ولدينا فرصة لحصد لقب دوري 2017-18 عودة ليني يورو إلى التدريبات الفردية لـ مانشستر يونايتد

وتعادل مانشستر يونايتد ضد فرنبخشة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة ضد منافسات الدوري الأوروبي.

وتعاقد يونايتد مع اللاعب البالغ من العمر 24 عاما قادما من أياكس مقابل 95 مليون يورو.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز 21 في البطولة برصيد 3 نقاط.

بينما يأتي فرنبخشة في المركز الـ14 برصيد 5 نقاط.

وحصل يونايتد على نقاطه من 3 تعادل وسجل 5 أهداف واستقبل نفس العدد.

وحقق يونايتد فوزا واحدا فقط في المباريات الـ11 الأخيرة في البطولات الأوروبية.

وفاز يونايتد بمباراة واحدة فقط في المباريات الـ7 السابقين في جميع البطولات خلال الموسم الجاري.

الدوري الأوروبي مانشستر يونايتد أنتوني فنربخشة
نرشح لكم
أنشيلوتي: يجب أن ننسى آخر 30 دقيقة ونبني على أول 60 فليك: الآن أصبح برشلونة يفوز بالمباريات الكبيرة.. وهذه نقطة تحول الكلاسيكو بالأربعة والراية.. برشلونة فليك يدمر ريال مدريد في سانتياجو بيرنابيو الأصغر في تاريخ الكلاسيكو.. لامين يامال يسجل لـ برشلونة في ريال مدريد العاشر في ريال مدريد.. ليفاندوفسكي يضرب مرتين لـ برشلونة في الكلاسيكو انتهت الكلاسيكو – ريال مدريد (0)-(4) برشلونة.. فوز كبير برباعية تشكيل برشلونة - لا تغيير في الكلاسيكو.. فليك يدفع بكتيبة سحق بايرن التجربة الخامسة في إيطاليا.. سكاي: جنوى يقترب من ضم بالوتيلي
أخر الأخبار
أنشيلوتي: يجب أن ننسى آخر 30 دقيقة ونبني على أول 60 ساعة | الدوري الإسباني
فليك: الآن أصبح برشلونة يفوز بالمباريات الكبيرة.. وهذه نقطة تحول الكلاسيكو ساعة | الدوري الإسباني
بالأربعة والراية.. برشلونة فليك يدمر ريال مدريد في سانتياجو بيرنابيو ساعة | الدوري الإسباني
الأصغر في تاريخ الكلاسيكو.. لامين يامال يسجل لـ برشلونة في ريال مدريد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
العاشر في ريال مدريد.. ليفاندوفسكي يضرب مرتين لـ برشلونة في الكلاسيكو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
"لقد عاد".. رينار يخلف مانشيني في قيادة السعودية لولاية ثانية 3 ساعة | سعودي في الجول
اتحاد السلاح يكشف حقيقة استبعاد ندى حافظ لمشاركتها في أولمبياد باريس أثناء حملها 3 ساعة | رياضة نسائية
مانشستر يونايتد يعلن تشخيص إصابة أنتوني 4 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر 2 خبر في الجول - طلب مصري بتقديم موعد جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات 3 في الجول يكشف كواليس محاكمة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات 4 بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة