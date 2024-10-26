مانشستر يونايتد يعلن تشخيص إصابة أنتوني

أعلن نادي مانشستر يونايتد عبر موقعه تشخيص إصابه أنتوني لاعب الفريق.

وأصيب الجناح البرازيلي في مباراة مانشستر يونايتد ضد فنربخشة في الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي.

وأفاد مانشستر يونايتد أن إصابة أنتوني عبارة عن التواء في الكاحل دون الكشف عن موعد عودته للملاعب.

وتعادل مانشستر يونايتد ضد فرنبخشة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة ضد منافسات الدوري الأوروبي.

وتعاقد يونايتد مع اللاعب البالغ من العمر 24 عاما قادما من أياكس مقابل 95 مليون يورو.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز 21 في البطولة برصيد 3 نقاط.

بينما يأتي فرنبخشة في المركز الـ14 برصيد 5 نقاط.

وحصل يونايتد على نقاطه من 3 تعادل وسجل 5 أهداف واستقبل نفس العدد.

وحقق يونايتد فوزا واحدا فقط في المباريات الـ11 الأخيرة في البطولات الأوروبية.

وفاز يونايتد بمباراة واحدة فقط في المباريات الـ7 السابقين في جميع البطولات خلال الموسم الجاري.