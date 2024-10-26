كاف يعلن عقوبات الزمالك في السوبر الإفريقي.. وتغريم شيكابالا

السبت، 26 أكتوبر 2024 - 21:29

كتب : FilGoal

الزمالك

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة لقدم "كاف" العقوبات الموقعة على الزمالك بعد أحداث مباراة السوبر الإفريقي ضد الأهلي في شهر سبتمبر الماضي.

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

وكان FilGoal.com كشف قبل قليل العقوبات الموقعة من كاف على الزمالك.

وجاءت العقوبات كما كشفها FilGoal.com، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك قدرها 10 آلاف دولار.

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وتم توقيع العقوبات على الزمالك كالآتي:

1- إيقاف لاعب الزمالك المصري، ناصر منسي، ثلاث (3) مباريات، في منافسات الأندية الإفريقية القادمة، بسبب حركة استفزازية، بعد انتهاك المادة 147 من قانون الانضباط الخاص لـ"الكاف".

2- فرض غرامة مالية على، ناصر منسي، قدرها 10,000 دولار أمريكي.

3- إيقاف لاعب الزمالك المصري، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ثلاث (3) مباريات، في منافسات الأندية الإفريقية القادمة، بسبب سلوك غير رياضي، بعد انتهاك المادة 82 من قانون الانضباط لـ"الكاف".

4- فرض غرامة مالية على اللاعب، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قدرها 10,000 دولار أمريكي.

5- فرض غرامة مالية على نادي الزمالك المصري، قدرها 300,000 دولار أمريكي، بسبب سوء سلوك الفريق ومسؤوليه، مع وقف التنفيذ بالنسبة لمبلغ 100,000 دولار من الغرامة، بشرط عدم إدانة نادي الزمالك المصري بارتكاب مخالفة مشابهة خلال منافسات الأندية الإفريقية لموسم 2024/2025.

وكان الزمالك توج بالسوبر الإفريقي بعد التغلب على الأهلي بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب المملكة أرينا في الرياض عاصمة السعودية.

وفي الشوط الأول من المباراة احتسم الحكم الليبي معتز إبراهيم ركلة جزاء للأهلي ليتعرض لاعبو الزمالك على القرار.

الأمر الذي وصل إلى خروج لاعبي الأبيض من الملعب لعدة دقائق قبل العودة من جديد لاستكمال المباراة.

الزمالك كاف الاتحاد الإفريقي السوبر الإفريقي شيكابالا
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