بمشاركة النني.. الجزيرة يفوز على خورفكان برباعية
السبت، 26 أكتوبر 2024 - 21:21
كتب : FilGoal
فاز الجزيرة على منافسه خورفكان بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإماراتي.
محمد النني
النادي : الجزيرة
وسجل أهداف الجزيرة كل من عمر تراوري وممدوح كوليبالي ومحمد ربيع ونيسكينس كيبانو.
بينما أحرز لورينسي ثنائية خورفكان.
وشارك الدولي المصري محمد النني في المباراة بشكل كامل.
وسجل تراوري وكوليبالي في البداية للجزيرة في الدقيقتي 7 و18.
وقلص لورينسي النتيجة لخورفكان في الدقيقة 23، وتقدم محمد ربيع مرة أخرى للجزيرة في الدقيقة 34.
وزاد الفارق للجزيرة عن طريق كيبانو في الدقيقة 63 من ركلة جزاء، وأحرز لورينسي الهدف الثاني في الدقيقة 78 من ركلة جزاء أيضا.
وللمباراة الثالثة على التوالي يفوز الجزيرة في الدوري الإماراتي.
وبهذا الفوز وصل الجزيرة للنقطة 12 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد خورفكان عند النقطة السادسة في المركز العاشر.
بـ 4 أهداف مقابل هدفين
الجزيرة يفوز على خورفكان في الجولة السادسة#دوري_أدنوك_للمحترفين#الجزيرة_خورفكان#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/ygILnnVh4C— ADSportsTV (@ADSportsTV) October 26, 2024