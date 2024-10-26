موتسيبي يشكر الرئيس السيسي والحكومة المصرية

السبت، 26 أكتوبر 2024 - 20:04

كتب : FilGoal

السيسي

وجه باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية.

وذلك وجه الشكر للاتحاد المصري لكرة القدم، على التنظيم المميز لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الشاطئية، التي أقيمت على الأراضي المصرية، واستضافتها مدينة الغردقة، في الفترة من 19 إلى 26 من أكتوبر الجاري.

وقال موتسيبي: "نحن ممتنون للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، واتحاد كرة القدم وشعب مصر بالكامل، على المرافق والبنية الأساسية ذات المستوى العالمي، لقد أتينا اليوم لمشاهدة كرة القدم الشاطئية، وقدمت مصر استضافة بطريقة لا تقل جودة عن أي مكان آخر في العالم."

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وأضاف رئيس الاتحاد الإفريقي: "أصبحت كرة القدم الشاطئية الإفريقية بين الأفضل في العالم، سنستضيف كأس العالم لكرة القدم الشاطئية في العام المقبل في دولة سيشل، ونحن فخورون جدًا بالدولتين اللتين ستمثلاننا هناك، السنغال و موريتانيا."

واختتم موتسيبي حديثه قائلا: "لدينا تاريخ مصري يدعو للفخر، نحن كلنا أفارقة، وكلنا مصريون، ومازلنا نشعر بالفخر بنجاحات كرة القدم الشاطئية المصرية وكرة القدم المصرية، وأود أن أشكر شعب مصر على حبه لكرة القدم، وحبه للقارة الإفريقية، نحن جميعًا مصريون، نحن جميعًا أفارقة، شكرًا جزيلاً."

الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي باتريس موتسيبي
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