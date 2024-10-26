بعد عقوبة الزمالك الجديدة.. غيابات الأبيض المنتظرة من اللاعبين والجمهور في الكونفدرالية

السبت، 26 أكتوبر 2024 - 19:52

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

تعرض الزمالك لعقوبة جديدة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) وبها سيغيب كل من ناصر منسي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" عن 3 مباريات قارية.

وكشف مصدر من كاف لـ FIlGoal.com العقوبات الموقعة على الأبيض عقب مباراة السوبر الإفريقي التي حقق لقبها على حساب الأهلي بركلات الترجيح. (طالع التفاصيل)

وبذلك سيغيب كل من ناصر منسي وشيكابالا عن أول 3 مباريات للأبيض في دور المجموعات من الكونفدرالية.

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وتواجد الزمالك حامل اللقب رفقة المصري وبجانب كل من إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

وبذلك سيغيب الثنائي عن المباريات التالية

الجولة الأولى: (28 نوفمبر) - الزمالك × بلاك بولز

الجولة الثانية (8 ديسمبر) - إنيمبا × الزمالك

الجولة الثالثة (15 ديسمبر) - الزمالك × المصري

الزمالك سبق وأن تعرض لعقوبات من كاف أيضا بعد نهائي الكونفدرالية الموسم الماضي والذي حقق لقبه على حساب نهضة بركان المغربي.

كاف عاقب الزمالك بمنعه من حضور الجماهير أربع مباريات، بينهم مباراتين مع إيقاف التنفيذ.

وبالفعل خاض الزمالك مواجهة الشرطة الكيني في الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية دون جماهير.

الزمالك في استاد القاهرة ودون أنصاره فاز بنتيجة 2-1 وتأهل لدور المجموعات.

وسيواجه بلاك بولز الموزمبيقي بدون جماهير في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بالكونفدرالية.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

فوز الزمالك في النهائي هو الثاني على حساب نهضة بركان، إذ توج الفريق الأبيض موسم 2018 - 2019 على حساب بطل المغرب بركلات الترجيح 5-3.

الزمالك الكونفدرالية شيكابالا ناصر منسي
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