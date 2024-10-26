مصدر من كاف لـ في الجول: إيقاف شيكابالا ومنسي وتغريم الزمالك بسبب السوبر الإفريقي

السبت، 26 أكتوبر 2024 - 19:14

كتب : محمد عبد العظيم بسام أبو بكر

الزمالك

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" العقوبات التي وقعتها لجنة الانضباط بشأن بطولة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك.

وقال المصدر لـFilGoal.com أن العقوبات قررتها لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي على الزمالك ومن المنتظر أن يتم إعلانها بشكل رسمي خلال ساعات.

وجاءت العقوبات كالآتي:

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إيقاف ناصر منسي 3 مباريات بسبب إشارة (الذبح) لجمهور الأهلي بعد تسجيل ركلة الترجيح وتغريمه 10 آلاف دولار.

إيقاف شيكابالا 3 مباريات لنزوله أرض الملعب والإشارة للاعبي الزمالك بالخروج والتحدث مع الحكم الرابع.

غرامة 300 ألف دولار على الزمالك للتلويح بالانسحاب وعدم وجود انضباط من اللاعبين على خط الملعب والتجاوزات من مدير الكرة والمدير الفني.

إذا تكرر نفس الفعل مجددا من لاعبي الزمالك في الكونفدرالية سيتم تغريم النادي 100 ألف دولار إَضافية.

وكان الزمالك توج بالسوبر الإفريقي بعد التغلب على الأهلي بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب المملكة أرينا في الرياض عاصمة السعودية.

وفي الشوط الأول من المباراة احتسم الحكم الليبي معتز إبراهيم ركلة جزاء للأهلي ليتعرض لاعبو الزمالك على القرار.

الأمر الذي وصل إلى خروج لاعبي الأبيض من الملعب لعدة دقائق قبل العودة من جديد لاستكمال المباراة.

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