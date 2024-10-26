في الـ+90.. فوز مثير لـ برينتفورد على إبسويتش في غياب سام وتعادلات لـ أستون فيلا وبرايتون

حقق برينتفورد فوزا قاتلا على ضيفه إبسويتش تاون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 9 من الدوري الإنجليزي.

وفاز بريتفورد بطريقة درامية على إبسويتش الذي غاب عنه المحترف المصري سام مرسي للإيقاف، وذلك في الوقت القاتل من المباراة.

وتقدم إبسويتش بثنائية في الشوط الأول عن طريق سامي سموديكس وجوج هيرست.

إلا أن برينتفورد نجح في العودة قبل نهاية الشوط وسجل الهدف الأول بقدم يوهان ويسا في أضاف الهدف الثاني عن طريق هاري كلارك مدافع إبسويتش بالخطأ في مرماه.

في الشوط الثاني سجل برايان مبويمو الهدف الثالث لبرينتفورد في الدقيقة 51، قبل أن يتعادل إبسويتش في الدقيقة 86 بهدف قاتل عن طريق ليام ديلاب.

إلا أن مبويمو نجح في تسجيل هدف فوز برينتفورد في الدقيقة 90+6 ليحقق فريقه فوزا مثيرا.

الفوز رفع رصيد برينتفورد إلى النقطة 13 في المركز التاسع.

وتجمد رصيد إبسويتش عند النقطة 4 في المركز الـ11.

أستون فيلا × بورنموث

في مباراة أخرى خطف بورنموث تعادلا قاتلا من أستون فيلا بهدف لكل فريق.

تقدم أستون فيلا في الدقيقة 76 بهدف سجله روس باركلي، إلا أن بورنموث تعادل في الدقيقة +96 عن طريق إيفانيلسون.

التعادل رفع رصيد أستون فيلا إلى النقطة 18 في المركز الثالث، ووصل بورنموث إلى النقطة 12 في المركز العاشر.

برايتون × ولفرهامبتون

وأخيرا تعادل ولفرهامبتون مع مضيفه برايتون بهدفين لكل فريق في مباراة مثيرة جديدة.

ولفرهامبتون تقدم بهدفين عن طريق داني ويلبيك في الدقيقة 45 وإيفان فيرجسون في الدقيقة 85.

إلا أن ولفرهامبتون حقق عودة مثيرة وسجل هدفين الأول في الدقيقة 88 عن طريق ريان آيت نوري، والثاني سجله ماتيوس كونيا في الدقيقة +93.

التعادل وصل بـ برايتون إلى النقطة 16 في المركز الخامس، بينما ارتفع رصيد ولفرهامبتون إلى النقطة 2 وترك المركز الأخير لساوهامبتون الذي خسر من مانشستر سيتي، ليستقر في المركز الـ19.