الخامس تواليا.. نابولي يواصل فوزه المعتاد على ليتشي

واصل نابولي الفوز، إذ انتصر على منافسه ليتشي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وأحرز هدف نابولي الوحيد جيوفاني دي لورينزو.

وللمباراة الخامسة على التوالي ينتصر نابولي في جميع البطولات.

ولا يشترك فريق الجنوب في البطولات الأوروبية، لكنه فاز في 4 مباريات في الدوري ولقاء آخر في كأس إيطاليا ضد باليرمو.

وتمكن أنطونيو كونتي من إعادة نابولي إلى الاستقرار وتحقيق النتائج المميزة بعد إخفاق الفريق في الموسم الماضي تحت قيادة رودي جارسيا ووالتر ماتزاري وفرانشيسكو كالزونا.

واحتل نابولي المركز التاسع في الموسم السابق.

ويظل نابولي في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة.

وتجمد رصيد ليتشي عند النقطة الخامسة في المركز الـ19 أي قبل الأخير.

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