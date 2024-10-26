مظلة طائرة في السماء تتسبب في إيقاف مباراة في إنجلترا

السبت، 26 أكتوبر 2024 - 18:42

كتب : FilGoal

مظلة تقتحم مباراة لوتون تاون ضد كوفنتري سيتي

تقرر إيقاف مباراة كونفتري سيتي ولوتون تاون في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "شامبيونشيب" في اللحظات الأخيرة منها.

وأوقف الحكم المباراة قبل نهايتها بعدة دقائق بسبب شخص غامض حلق أعلى الملعب بمظلة شراعية.

وفوجئ الجمهور في الملعب بشخص يمارس رياضة الطيران الشراعي يحلق في السماء بمظلمة.

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لتتوقف المباراة التي كانت في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبعد لحظات ابتعدت المظلة عن رؤية عدسات الكاميرات والجمهور في الملعب، ليقرر الحكم استكمال المباراة.

واستكمل الحكم الدقائق المتبقية من المواجهة قبل أن يطلق صافرة النهاية معلنا فوز كونفتري سيتي على لوتون تاون بنتيجة 3-2.

الدوري الإنجليزي كوفنتري سيتي لوتون تاون
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