تونس تواجه مدغشقر في جنوب إفريقيا

تقرر أن يخوض منتخب مدغشقر مباراته ضد تونس في تصفيات أمم إفريقيا 2025 في المغرب، في جنوب إفريقيا.

وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم إقامة مباراة مدغشقر على ملعب "فيرست ناسيونال بنك" في جوهانسبرج عاصمة جنوب إفريقيا.

وتقام المباراة يوم 14 نوفمبر المقبل ضمن الجولة الخامسة لتصفيات أمم إفريقيا 2025.

يأتي ذلك سبب عدم خوض منتخب مدغشقر مبارياته على ملعبه لعدم وجود ملاعب مؤهلة لاستضافة المباريات في بلاده.

ولذلك يلعب منتخب مدغشقر التصفيات خارج أرضه.

ويحتل منتخب تونس حاليا صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن جزر القمر صاحبة المركز الثاني.