انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1)-(0) ساوثامبتون
السبت، 26 أكتوبر 2024 - 16:55
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مانشستر سيتي ضد ساوثامبتون في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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انتهت
ق 90+5: هالاند يواصل إهدار الفرص السهلة إذ تألق حارس المرمى أمامه وتصدى لانفراد.
ق 52: هالاند يهدر كرة أمام المرمى.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق5. جوووووول أول لمانشستر سيتي عن طريق هالاند مستغلا عرضية من ماتيوس نونيس ليضع الكرة بطريقة رائعة في الشباك.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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