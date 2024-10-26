انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1)-(0) ساوثامبتون

السبت، 26 أكتوبر 2024 - 16:55

كتب : FilGoal

إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مانشستر سيتي ضد ساوثامبتون في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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انتهت

ق 90+5: هالاند يواصل إهدار الفرص السهلة إذ تألق حارس المرمى أمامه وتصدى لانفراد.

ق 52: هالاند يهدر كرة أمام المرمى.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق5. جوووووول أول لمانشستر سيتي عن طريق هالاند مستغلا عرضية من ماتيوس نونيس ليضع الكرة بطريقة رائعة في الشباك.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز ساوثامبتون إيرلينج هالاند
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