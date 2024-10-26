الخامسة على التوالي.. السنغال تتوج بكأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية بفوز كبير على موريتانيا
السبت، 26 أكتوبر 2024 - 16:52
كتب : FilGoal
توج منتخب السنغال ببطولة كأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية والتي أقيمت في مصر.
وفاز منتخب السنغال في المباراة النهائية على موريتانيا بستة أهداف مقابل هدف.
تتويج السنغال هو الخامس على التوالي لأسود التيرانجا باللقب.
وتأهل كلا المنتخبان لكأس العالم للكرة الشاطئية.
وحصل منتخب المغرب على المركز الثالث بعد الفوز على مصر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.
وتوج محمد أحمد حارس مرمى منتخب مصر بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة.
وحصل أليكساندر أدوجتي لاعب السنغال بجائزة هداف البطولة.
منتخب مصر كان هو الحاصل على جائزة اللعب النظيف بالبطولة.
وتوج نينو دياتا لاعب منتخب السنغال بجائزة أفضل لاعب في البطولة.
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