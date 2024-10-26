تشكيل مانشستر سيتي - فودين ونونيس أساسيان ضد ساوثامبتون

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ساوثامبتون.

ويلتقي مانشستر سيتي مع ساوثامبتون على ملعب الاتحاد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل مشاركة فيل فودين كأساسي، كما يقود ماتيوت نونيس خط الوسط.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: إيدرسون مورايش.

الدفاع: ريكو لويس – مانويل أكانجي – روبن دياز – يوشكو جفارديول.

الوسط: ماتيو كوفاسيتش – ماتيوس نونيس – برناردو سيلفا.

الهجوم: سافيو – إيرلنج هالاند – فيل فودين.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة وبفارق نقطة عن ليفربول صاحب الصدارة، بينما يحتل ساوثامبتون المركز الـ 19 برصيد نقطة واحدة.