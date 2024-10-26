تشكيل مانشستر سيتي - فودين ونونيس أساسيان ضد ساوثامبتون

السبت، 26 أكتوبر 2024 - 16:07

كتب : FilGoal

ماتيو كوفاشيتش - مانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ساوثامبتون.

ويلتقي مانشستر سيتي مع ساوثامبتون على ملعب الاتحاد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل مشاركة فيل فودين كأساسي، كما يقود ماتيوت نونيس خط الوسط.

أخبار متعلقة:
مانشستر يونايتد يطلب من سيتي سفر ثنائي الفريق على طائرته.. والأخير يرفض طرد مورينيو في تعادل مانشستر يونايتد مع فنربخشة تشكيل مانشستر سيتي - جوندوجان وفودين أساسيان ضد سبارتا براج.. وإيدرسون دكة مؤتمر مورينيو: أتمنى الأفضل لـ مانشستر يونايتد.. ولدينا فرصة لحصد لقب دوري 2017-18

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: إيدرسون مورايش.

الدفاع: ريكو لويس – مانويل أكانجي – روبن دياز – يوشكو جفارديول.

الوسط: ماتيو كوفاسيتش – ماتيوس نونيس – برناردو سيلفا.

الهجوم: سافيو – إيرلنج هالاند – فيل فودين.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة وبفارق نقطة عن ليفربول صاحب الصدارة، بينما يحتل ساوثامبتون المركز الـ 19 برصيد نقطة واحدة.

مانشستر سيتي ساوثامبتون الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
مانشستر يونايتد يعلن تشخيص إصابة أنتوني جوارديولا: سأتعلم من مدرب ساوثامبتون.. وكل عرضية لـ هالاند بمثابة ضربة جزاء في الـ+90.. فوز مثير لـ برينتفورد على إبسويتش في غياب سام وتعادلات لـ أستون فيلا وبرايتون هالاند يتخطى جيسوس.. مانشستر سيتي يطارد ليفربول بالفوز على ساوثامبتون مظلة طائرة في السماء تتسبب في إيقاف مباراة في إنجلترا انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1)-(0) ساوثامبتون مانشستر يونايتد يطلب من سيتي سفر ثنائي الفريق على طائرته.. والأخير يرفض الدوري الإنجليزي - وود يقود نوتنجهام للارتقاء للمركز الخامس بالفوز على ليستر سيتي
أخر الأخبار
أنشيلوتي: يجب أن ننسى آخر 30 دقيقة ونبني على أول 60 ساعة | الدوري الإسباني
فليك: الآن أصبح برشلونة يفوز بالمباريات الكبيرة.. وهذه نقطة تحول الكلاسيكو ساعة | الدوري الإسباني
بالأربعة والراية.. برشلونة فليك يدمر ريال مدريد في سانتياجو بيرنابيو ساعة | الدوري الإسباني
الأصغر في تاريخ الكلاسيكو.. لامين يامال يسجل لـ برشلونة في ريال مدريد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
العاشر في ريال مدريد.. ليفاندوفسكي يضرب مرتين لـ برشلونة في الكلاسيكو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
"لقد عاد".. رينار يخلف مانشيني في قيادة السعودية لولاية ثانية 3 ساعة | سعودي في الجول
اتحاد السلاح يكشف حقيقة استبعاد ندى حافظ لمشاركتها في أولمبياد باريس أثناء حملها 3 ساعة | رياضة نسائية
مانشستر يونايتد يعلن تشخيص إصابة أنتوني 4 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر 2 خبر في الجول - طلب مصري بتقديم موعد جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات 3 في الجول يكشف كواليس محاكمة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات 4 بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة