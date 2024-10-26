مانشستر يونايتد يطلب من سيتي سفر ثنائي الفريق على طائرته.. والأخير يرفض

كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية عن طلب مانشستر يونايتد من جاره مانشستر سيتي بسفر ثنائي الفريق أليخاندرو جارناتشو وكوبي ماينو على طائرة الفريق.

الثنائي يستعد للسفر إلى فرنسا لحضور حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية والمقدمة من صحيفة فرانس فوتبول.

وفي ظل سياسة مانشستر يونايتد في تقليل النفقات طلب من مانشستر سيتي سفر ثنائي الفريق على طائرة مانشستر سيتي الخاصة والتي تقل 8 لاعبين من الفريق إلى الحفل.

وجاء رد مانشستر سيتي برفض طلب مانشستر يونايتد بحجة عدم وجود مكان على الطائرة.

ويعد جارناتشو وماينو من المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم عن عام 2024.

وبدأ سير جيم راتكليف مالك مانشستر يونايتد الجديد في خطة لتقليل النفقات منذ توليه مسؤولية إدارة النادي.

وشملت خطة تقليل النفقات إنهاء عقد أليكس فيرجسون مدرب النادي التاريخي والذي كان يشغل منصب سفير النادي منذ اعتزاله التدريب.

وكان فيرجسون يحصل على مبلغ 2 مليون جنيه إسترليني بالموسم قبل إنهاء عقده.