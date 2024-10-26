لحضور نهائي أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية.. موتسيبي يصل مصر

وصل باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إلى مصر.

ويستعد موتسيبي لحضور نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية والتي تقام بالغردقة.

ويقام النهائي بين السنغال وموريتانيا في الثالثة والنصف مساء اليوم.

واتقبل موتسيبي في مطار الغردقة، وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري.

ويلعب منتخب مصر بعد قليل ضد المغرب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة.

وكان منتخب مصر قد خرج من نصف النهائي بعد الخسارة من السنغال، بينما خسر المغرب من موريتانيا.

ويعد منتخب السنغال حام لقب البطولة بعد التتويج بالنسخة الأخيرة.