الدوري الإنجليزي - وود يقود نوتنجهام للارتقاء للمركز الخامس بالفوز على ليستر سيتي

السبت، 26 أكتوبر 2024 - 00:21

كتب : FilGoal

كريس وود - نوتنجهام فورست - ليستر

واصل نوتنجهام فورست نتائجه الإيجابية وفاز على ليستر سيتي بنتيجة 3-1 في افتتاح الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي على ملعب كينج باور ستيديوم.

وواصل فورست بدايته الجيدة هذا الموسم وارتقى للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتقدم الضيوف بهدف راين ياتس في الدقيقة 16 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

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وبعد 5 دقائق سجل المخضرم جيمي فاردي هدف التعادل للثعالب.

في الشوط الثاني أطلق كريس وود تسديدة قوية على يسار الحارس متقدما لفورست بالهدف الثاني في الدقيقة 47.

ثم استغل الهداف النيوزيلاندي خطأ فوت فايس مدافع ليستر وأسكن الهدف الثالث برأسية ساقطة في شباك الثعالب.

ورفع وود رصيده لـ 7 أهداف ارتقى بها للمركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بفارق 3 أهداف عن المتصدر إرلينج هالاند.

ويواصل نونو سانتو مدرب فورست النتائج الإيجابية منذ تولي تدريب الفريق في الموسم الماضي.

الفوز رفع رصيد فورست لـ 16 نقطة في المركز الخامس، بينما خسر ليستر للمرة الرابعة هذا الموسم وتوقف رصيده عند 9 نقاط في المركز الرابع عشر.

كريس وود كريس وود - نوتنجهام فورست ليستر سيتي
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