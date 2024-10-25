سافينيو: لم أصدق نفسي حين كتب محرز عني.. دائما ما أردت اللعب مثله

كشف سافينيو جناح مانشستر سيتي عن رغبته في السير على خطى الجزائري رياض محرز نجم الفريق السابق ولاعب أهلي جدة الحالي.

وقال سافينيو في تصريحاته لصحيفة ديلي ميل: "دائما ما كنت أحلم باللعب مثل محرز".

وأضاف "كنت أسأل إيدرسون دائما كيف كان في التدريبات وكيف كان يلعب؟ وكان إيدرسون يقول: كان مذهلا".

وأوضح "كنت أشاهده حين كنت في البرازيل وأريد اللعب مثله. قررت أخذ رقمه (26) لأني أردت مواصلة حمل إرثه في مانشستر سيتي".

سافينيو يرتدي الرقم نفسه ويشبه محرز في أسلوب المراوغة والاختراق من اليمين، مما دفع الجزائري نفسه لكتابة تغريدة عبر منصة إكس معلقا خلالها على فيديو لسافينيو قائلا: "انتظر دقيقة".

وعن ذلك قال البرازيلي: "كنت سعيدا للغاية بهذه التغريدة وكذلك كانت عائلتي. فوجئت بذلك وأرسلت له رسالة لأشكره، فرد عليها وتابعني عبر إنستجرام".

Wait a minute 🧐🤣 https://t.co/QDDx27HE3U — Riyad Mahrez (@Mahrez22) August 20, 2024

وأكمل "من الرائع كونه يشاهدني ويشجعني، وكذلك يواصل تشجيع مانشستر سيتي".

وانتقل سافينيو إلى سيتي قادما من تروا الفرنسي، بعد إعارته في الموسم الماضي لصفوف جيرونا.

ولعب محرز في صفوف سيتي منذ انتقاله إليه في 2018 قادما من ليستر سيتي، واستمر مع الفريق حتى صيف 2023.

ولعب محرز 236 مباراة مع مانشستر سيتي، وسجل خلالها 78 هدفا وفاز بـ 11 لقبا.