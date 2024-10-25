منافس الأهلي - دون فوز حتى الآن.. بلوزداد يواصل بدايته السلبية في الدوري الجزائري

واصل شباب بلوزداد بدايته السلبية محليا في الدوري الجزائري وتعرض للخسارة الثانية هذا الموسم.

ويتواجد بلوزداد في مجموعة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا رفقة استاد أبيدجان الإيفواري وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وخسر بلوزداد أمام نجم مقرة بنتيجة 1-0 في الجولة السادسة من الدوري الجزائري.

ولم يحقق شباب بلوزداد الفوز في أول 6 جولات مكتفيا بـ 4 تعادلات وهزيمة، ليصنف البعض بداية الموسم الحالي الأسوأ في تاريخ النادي.

ويحتل بلوزداد المركز الثالث عشر في الترتيب من أصل 6 فريقا، ومهدد بالتراجع في الترتيب مع نهاية الجولة.

وسجل عادل جعبوط هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 74.

ويعد ذلك أول فوز لمقرة في الدوري الجزائري هذا الموسم.

يذكر أن بلوزداد حقق لقب الدوري 4 مرات في 2020 و2021 و2022 و2023 وحل وصيفا الموسم الماضي لمولودية الجزائر.

وسيلتقي بلوزداد الأسبوع المقبل مع شبيبة الساورة في الجولة السابعة بحثا عن الانتصار الأول.

وكان النادي قد أقال الفرنسي كورنتين مارتينيز من تدريبه وعيّن عبد القادر العمراني خلفا له لكن النتائج لم تتحسن بعد.

وتضم قائمة الفريق كل من إسلام سليماني الهداف التاريخي لمنتخب الجزائر، ورؤوف بن غيث لاعب وسط الترجي السابق وأيمن محيوس لاعب منتخب الجزائري للمحليين ورزقي حمرون لاعب فاركو السابق.

ويبدأ الفريق مشواره القاري بلقاء أورلاندو يوم 26 نوفمبر المقبل في بداية مشوار دور المجموعات.