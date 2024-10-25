لولاية ثانية.. موتسيبي يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الإفريقي

الجمعة، 25 أكتوبر 2024 - 20:40

كتب : FilGoal

باتريس موتسيبي - كاف

أعلن الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن ترشحه لنفس المنصب في انتخابات عام 2025.

وذكر "كاف" في بيان مقتضب عبر موقعه الرسمي ما يلي:

بناء على طلب العديد من رؤساء الاتحادات الأعضاء في كاف، ورؤساء الاتحادات الإقليمية وحملة الأسهم الرئيسيين، وافق باتريس موتسيبي رئيس كاف أخيرا على الترشح في الانتخابات الرئاسية للاتحاد المقرر إقامتها في مارس 2025.

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ويشغل موتسيبي منصبه كرئيس للاتحاد الإفريقي لكرة القدم منذ عام 2021.

وتقام الانتخابات في القاهرة يوم 12 مارس 2025.

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قررت إلغاء الحد الأقصى للعمر من أجل الترشح لمنصب الرئيس وعضوية المكتب التنفيذي، والذي كان محددا بـ 70 عاما.

وجاءت قرارات الجمعية العمومية كالأتي:

تعديل لائحة النظام الأساسي وإلغاء تحديد سن الترشيح لرئاسة كاف أو عضوية المكتب التنفيذي

إلغاء بنود الترشح لمجلس فيفا بالمناطق الجغرافية بناءً على معيار اللغة

المصادقة على الزيادة السنوية لمخصصات نواب رئيس الكاف وأعضاء المكتب التنفيذي واتحادات المناطق ومستشاري رئيس الاتحاد ورؤساء الاتحادات الرياضية الأعضاء ورئيس اتحاد الأندية الإفريقية.

يذكر أن الفقرة رقم 9 من المادة بلائحة النظام الأساسي لكاف كانت خاصة بحد بلوغ 70 عاما للترشح لمنصب الرئيس وعضوية المكتب التنفيذي.

ويعد هاني أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي لكرة القدم أحد المرشحين لخوض انتخابات كاف على منصب الرئيس في مارس المقبل، بعدما بلغ عامه الـ71 في أغسطس الماضي.

وتحدد موعد انتخابات كاف يوم 12 مارس المقبل بالقاهرة.

ستجرى الانتخابات للمناصب التالية:

رئيس كاف

أعضاء المكتب التنفيذي لكاف

الأعضاء الأفارقة بالمكتب التنفيذي لفيفا

موتسيبي كاف هاني أبو ريدة
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