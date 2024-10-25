قبل مواجهة ليفربول.. الأرقام تكشف كيف يتأثر أداء أرسنال بغياب ساليبا

يدخل أرسنال مواجهة ليفربول في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي بغياب قلب دفاعه الفرنسي ويليام ساليبا.

ولأول مرة سيغيب ساليبا عن تشكيل الفريق منذ مايو 2023، بعدما تعرض للطرد مباشرة بعد تدخل تقنية الفيديو إثر عرقلته لإيفانيلسون مهاجم بورنموث المنفرد.

بطاقة زادت الأمور سوءا على الجنزر الذين خسروا المباراة بنتيجة 2-0 كأول هزيمة لهم في الموسم.

ولا تعد تلك البطاقة الحمراء الأولى لأرسنال هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، فسبقه ديكلان رايس أمام برايتون ولياندرو تروسارد ضد مانشستر سيتي.

في الحقيقة، منذ تولي ميكيل أرتيتا تدريب أرسنال في ديسمبر 2019، فإن لاعبيه أكثر من تعرضوا للطرد في الدوري الإنجليزي.

منذ ذلك الحين تحصل لاعبو الجنرز على 18 بطاقة حمراء وهو أكثر بـ 5 بطاقات من أي فريق آخر في القائمة.

* قائمة أكثر الفرق حصولا على بطاقات حمراء في الدوري الإنجليزي منذ تولي أرتيتا تدريب أرسنال

منذ عودة ساليبا من الإعارة من مارسيليا وهو من أعمدة الفريق الأساسية وسببا في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

في موسم 2022-23 عندما تعرض للإصابة تراجعت نتائج الفريق ككل وخسر سباق اللقب مع سيتي.

بشكل إجمالي، فمنذ انضمام الفرنسي لأرسنال فاز الفريق بـ 74% من المباريات في وجوده كأساسي واستقبل 0.8 لكل 90 دقيقة.

الأمور تتراجع في غيابه إذ تقل نسبة الانتصارات لـ 45% وتزداد عدد الأهداف المسجلة للضعف بـ 1.6 هدفا لكل 90 دقيقة.

تأثير واضح

في مارس 2023 وعند الفوز على فولام كان أرسنال متصدرا لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ 5 نقاط عن مانشستر سيتي بحثا عن لقب الدوري الأول منذ 2004.

خاض الفرنسي 27 مباراة لكنه غاب عن الـ 11 الأخيرة، بعدها انتصر أرسنال على كريستال بالاس وليدز يونايتد بنتيجتي 4-1 ثم تعادل مع ليفربول 2-2 في ملعب الإمارات.

وفي آخر 9 جولات حقق الفوز فقط في 3 واستقبل 16 هدفا وخسر 3 من آخر 6 مباريات، ما جعلهم يخسرون لقب الدوري لصالح مانشستر سيتي.

غياب ساليبا كان سببا رئيسيا في تراجع أداء ونتائج أرسنال.

في أول 27 مباراة من موسم 2022-23، كانت نسبة الأهداف المتوقع استقبالها لأرسنال 0.98 لكل مباراة ويُسدد على مرمى الفريق 8.3 تسديدة.

وبغيابه في آخر 11 جولة فإن النسبة ارتفعت لـ 1.43 هدف متوقع في شباك أرسنال وكذلك زادت عدد التسديدات لـ 10.7 تسديدة لكل مباراة على مرمى زميله ديفيد رايا.

* نتائج وأداء أرسنال الدفاعي مع وبدون ويليام ساليبا

ويجب التذكير أيضا أن أرسنال فاز في 4 مباريات فقط من أصل 6 على أرضه في تلك الفترة، ضد بالاس وليدز وتشيلسي وولفرهامبتون وخسر من برايتون 3-0 وتعادل مع ساوثامبتون 3-3.

في غياب ساليبا جاور روب هولدينج زميله جابريل ماجاليش في قلب الدفاع ضد ساوثامبتون، فيما بدأ ياكوب كيفيور بجوار البرازيلي ضد برايتون.

ورغم تدعيم أرسنال دفاعيا بضم ريكاردو كالافيوري ويورين تيمبر إلا أن أرتيتا في موقف صعب خصوصا مع غياب الثنائي بسبب الإصابة ما يصعب مهمة الإسباني ضد الريدز.

ميزة دفاعية

ساليبا خاض كل الدقائق في الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي، والناتج كان 0.75 هدف متوقع أن يسكن شباك أرسنال في موسم 2023-24 واستقبال 8.5 تسديدة فقط لكل مباراة.

أرسنال كان الأفضل في عدد الأهداف المتوقع استقبالها بـ استقبال 28.4 هدفا في الموسم الماضي بفارق 7.5 هدف أقل عن أقرب منافسيه وهو مانشستر سيتي (35.9).

فقط سيتي هو من استقبل عدد تسديدات أقل 294 مقابل 323 تسديدة أمام أرسنال.

الفرنسي أيضا وضع بصمته مؤخرا كواحد من أفضل المدافعين في العالم، فهو أكثر من استعاد الكرة لفريقه في 213 مرة، وساهم في خروج فريقه بشباك نظيفة في 18 مباراة أكثر بـ 3 مباريات من أي مدافع أخر.

* خريطة توضح أماكن استعادة ساليبا للكرات في الدوري الإنجليزي

منذ بداية الموسم الماضي اعتمد أرتيتا على 3 ثنائيات دفاعية كان ساليبا العضو الثابت فيها.

في حين استخدم مانشستر يونايتد 15 ثنائية في مركز قلب الدفاع، وربما يوضح ذلك مشاكل دفاعهم.

ساليبا لعب 34 مباراة بجوار جابريل و1 مع بن وايت و3 مع ياكوب كيفيور.

فقط إيفرتون من يمتلك أكثر ثنائية دفاعية خاضت عدد مباريات في الدوري الإنجليزي وهما جميس تاركوفسكي وجاريد برانثوايت بـ 34 مباراة أيضا.

ربما غياب ساليبا لم يكن ليشكل صداعا لأرتيتا لولا الغيابات الأخرى في الدفاع ما ستجعله في موقف صعب أمام ليفربول في قمة الجولة.

فماذا سيفعل أرسنال ضد ليفربول في غياب قلبه النابض الفرنسي، وهل ستكون بداية ابتعاد الجنرز عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي مبكرا؟