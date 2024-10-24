جوائز كاف 2024 - ظهور مصري في 4 فئات.. وغياب صلاح لأول مرة من 2017

الخميس، 24 أكتوبر 2024 - 21:17

كتب : FilGoal

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن المرشحين للفوز بجوائز الأفضل لعام 2024 في القارة السمراء، في 7 فئات مختلفة رجال.

وكشف كاف صباح اليوم الخميس إقامة حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الإثنين 16 ديسمبر لعام 2024 بمدينة مراكش المغربية.

وتعتبر تلك المرة الثانية على التوالي التي تستضيف فيها مدينة مراكش المسابقة.

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وتنافس مصر في 5 جوائز مختلفة: أفضل ناد - أفضل حارس مرمى - أفضل مدرب - أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا.

وتأتي المفاجأة الكبرى بغياب محمد صلاح قائد منتخب مصر عن جائزة أفضل لاعب في القارة لأول مرة منذ 2017.

الأندية المرشحة لجائزة أفضل ناد 2024:

- الأهلي

- الزمالك

- الترجي التونسي

- نهضة بركان المغربي

- مازيمبي الكونغولي.

- صنداونز الجنوب إفريقي

- سيمبا التنزاني

- يانج أفريكانز التنزاني

- دريمز الغاني

- بترو أتليتكو الأنجولي.

قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة 2024:

- مصطفى شوبير (الأهلي)

- حسين الشحات (الأهلي)

- أحمد زيزو (الزمالك)

- أمان الله مميش (الترجي)

- ياسين مرياح (الترجي)

- رونوين ويليامز (صنداونز)

- جون أنتوي (دريمز الغاني)

- عبد العزيز عيسى (دريمز الغاني)

- يوسوفو دايو (نهضة بركان)

- أسامة بن بوط (اتحاد العاصمة الجزائري)

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في القارة

الكاميروني كارلوس باليبا

الإيفواري كريم كوناتي

الإيفواري عمر دياكاتي

الجامبي يانوبكا مينيته

الغاني عبد العزيز عيسى

المغربي بلال الخنوس

المغربي إلياس بن صغير

السنغالي الحاجي ماليك ضيوف

السنغالي لامين كامارا

التونسي أمان الله مميش.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس في القارة

مصطفى شوبير - الأهلي

الجزائري أسامة بن بوط – اتحاد الجزائر

الكاميروني أندري أونانا – مانشستر يونايتد الإنجليزي

الإيفواري يحيى فوفانا – أنجيه الفرنسي

الكونغولي ليونيل إمباسي – رودز الفرنسي

الغيني ديدجي ديارا – يانج أفريكانز التنزاني

المغربي منير المحمدي – نهضة بركان المغربي

النيجيري ستانيلي نوابيلي – شيابا يونايتد الجنوب إفريقي

الجنوب إفريقي رونوين ويليامز – صنداونز الجنوب إفريقي

التونسي أمان الله مميش – الترجي التونسي

قائمة المرشحين لجائزة أفضل منتخب

أنجولا

بوركينا فاسو

كوت ديفوار

الكونغو الديمقراطية

المغرب

موزمبيق

نيجيريا

جنوب إفريقيا

السودان

أوغندا

قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدير فني بإفريقيا لعام 2024 كالآتي:

- مارسيل كولر (الأهلي)

- جوزيه جوميز (الزمالك)

- سباستيان ديسابر (الكونغو الديمقراطية)

- إميرسي فاي (كوت ديفوار)

- هوجو بروس (جنوب إفريقيا)

- فلورينت إبينجي (الهلال السوداني)

- كويسي أبياه (السودان)

- تشيكوينيو كوندي (موزمبيق)

- براهيما تراوري (بوركينا فاسو)

- بيدرو جونسفاليس (أنجولا)

قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في إفريقيا

الجزائري أمين جويري – ستاد رين الفرنسي

البوركينابي إدوموند تابسوبا – باير ليفركوزن الألماني

الإيفواري سيمون إدنجرا – برايتون الإنجليزي

الكونغولي سانشل ميمبا – مارسيليا الفرنسي

الغيني شيرو جيوراسي – بوروسيا دورتموند الألماني

المغربي أشرف حكيمي – باريس سان جيرمان الفرنسي

المغربي سفيان رحيمي – العين الإماراتي

النيجيري إديمولا لوكمان – أتالانتا الإيطالي

النيجيري تروست إيكونج – الخلود السعودي

الجنوب إفريقي رونوين ويليامز – صنداونز الجنوب إفريقي

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