جوائز كاف - صلاح يغيب لأول مرة منذ 2017 عن ترشيحات أفضل لاعب في قارة إفريقيا

يغيب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر لأول مرة منذ 2017 عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا 2024.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وتواجد صلاح في قائمة أفضل 3 في القارة في آخر 5 نسخ لجوائز كاف.

وسبق أن حاز صلاح الجائزة مرتين في 2017 و2018، وحل ثانيا في 2019 و2022 وثالثا في 2023.

ويغيب أيضا فيكتور أوسيمين الفائز بجائزة العام الماضي، فيما يتواجد أشرف حكيمي في قائمة المرشحين بعدما حل ثانيا العام الماضي.

وإليكم قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في إفريقيا

الجزائري أمين جويري – ستاد رين الفرنسي

البوركينابي إدوموند تابسوبا – باير ليفركوزن الألماني

الإيفواري سيمون إدنجرا – برايتون الإنجليزي

الكونغولي سانشل ميمبا – مارسيليا الفرنسي

الغيني شيرو جيوراسي – بوروسيا دورتموند الألماني

المغربي أشرف حكيمي – باريس سان جيرمان الفرنسي

المغربي سفيان رحيمي – العين الإماراتي

النيجيري إديمولا لوكمان – أتالانتا الإيطالي

النيجيري تروست إيكونج – الخلود السعودي

الجنوب إفريقي رونوين ويليامز – صنداونز الجنوب إفريقي

قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي (رجال).#CAFAwards2024 pic.twitter.com/6QNhYNA0Sz — CAF - عربي (@caf_online_AR) October 24, 2024

وكشف كاف صباح اليوم الخميس إقامة حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الإثنين 16 ديسمبر لعام 2024 بمدينة مراكش المغربية.

وتعتبر تلك المرة الثانية على التوالي التي تستضيف فيها مدينة مراكش المسابقة.

ويعد صامويل إيتو ويايا توريه الأكثر حصدا للجائزة برصيد 4 مرات.