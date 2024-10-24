جوائز كاف - كولر وجوميز يتنافسان على أفضل مدرب لعام 2024

الخميس، 24 أكتوبر 2024 - 19:30

كتب : محمد سمير

مارسيل كولر - جوزيه جوميز

يتنافس السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي والبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك على جائزة أفضل مدرب ضمن جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أسماء 10 مدربين مرشحين للجائزة بينهم الثنائي ممثل الأندية المصرية.

وضمت القائمة بجانب كولر وجوميز كل من سباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية.

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وكشف كاف صباح اليوم الخميس إقامة حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الإثنين 16 ديسمبر لعام 2024 بمدينة مراكش المغربية.

وتعتبر تلك المرة الثانية على التوالي التي تستضيف فيها مدينة مراكش المسابقة.

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدير فني بإفريقيا لعام 2024 كالآتي:

- مارسيل كولر (الأهلي)

- جوزيه جوميز (الزمالك)

- سباستيان ديسابر (الكونغو الديمقراطية)

- إميرسي فاي (كوت ديفوار)

- هوجو بروس (جنوب إفريقيا)

- فلورينت إبينجي (الهلال السوداني)

- كويسي أبياه (السودان)

- تشيكوينيو كوندي (موزمبيق)

- براهيما تراوري (بوركينا فاسو)

- بيدرو جونسفاليس (أنجولا)

وكان المغربي وليد الركراكي قد توج بالجائزة لعام 2023.

وتوج كولر في 2024 مع الأهلي ببطولات دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري وكأس مصر.

بينما توج جوميز مع الزمالك ببطولتي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي.

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