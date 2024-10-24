التشكيل - مرموش يقود هجوم فرانكفورت في الدوري الأوروبي

يقود عمر مرموش المهاجم الدولي المصري هجوم آينتراخت فرانكفورت في مواجهة فريقه ضد أر أف أس اللاتفي.

ويحل أر أف أس ضيفا على فرانكفورت ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

وأعلن دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت تشكيل فريقه لمواجهة أر أف أس كالتالي:

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: كيفين تراب

الدفاع: راسموس كريستنسن – أوريلي أميندا - روبن كوخ – ننايلس كونكو.

الوسط: توتا – دينا إيبيمبي – محمود داوود.

الهجوم: إيجور ماتانوفيتش - كان أوزون – عمر مرموش.