سيناريو متكرر.. إكرامي يحسم برونزية السوبر المصري لـ بيراميدز أمام سيراميكا

الخميس، 24 أكتوبر 2024 - 18:30

كتب : إسلام أحمد

شريف إكرامي - بيراميدز

تألق شريف إكرامي وقاد بيراميدز لحصد المركز الثالث في كأس السوبر المصري 2024 بالفوز على سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

سجل ثنائية سيراميكا كليوباترا كل من إسلام عيسى وأحمد بلحاج، فيما سجل عبد الله مجدي بالخطأ في مرماه ومروان حمدي هدفي بيراميدز.

وساهم إكرامي بالتصدي لركلة الترجيح الأخيرة ضد أيمن سعد "موكا" قائدا فريقه لحسم المركز الثالث للموسم الثاني على التوالي على حساب نفس الفريق وبنفس الطريقة.

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وأصبح إكرامي أكبر لاعب يشارك في تاريخ السوبر المصري عمرا بـ 41 عاما و3 أشهر و14 يوما.

ووصل بيراميدز لركلات الترجيح في 4 مباريات من أصل 5 في السوبر لركلات الترجيح فاز في 2 وخسر 2.

ولا زال عدم التوفيق يعاند سيراميكا كليوباترا إذ أصبح الفريق الوحيد الذي استقبل هدفين عكسيين في البطولة، كما خسر بركلات الترجيح مرتين وكلاهما ضد بيراميدز.

التشكيل

بدأ سعد سمير وجاستس أرثر في دفاع سيراميكا كليوباترا.

في المقابل دفع كرونوسلاف يوريتشيتش مدرب بيراميدز بالثلاثي مصطفى فتحي وعبد الرحمن مجدي ويوسف إبراهيم "أوباما" في التشكيل الأساسي.

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وصف المباراة

التهديد الأول في اللقاء جاء عن طريق تسديدة من محمد عادل من على حدود منطقة الجزاء.

وأهدر فاخري لاكاي فرصة التسجيل في شباك فريقه السابق، فبعدما تلقى بينية من أحمد قندوسي انفرد وسدد كرة مرت بجوار القائم في الدقيقة 11.

واهتزت الشباك لأول مرة بهدف إسلام عيسى في شباك بيراميدز بعدما حوّل عرضية قندوسي بسهولة في الشباك.

وفي الدقيقة 33 سجل عبد الله مجدي هدف التعادل لبيراميدز بالخطأ في مرماه.

هدف عكسي هو الثاني في تاريخ البطولة بعدما سجل جاستس أرثر لاعب سيراميكا الموسم الماضي بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 40 أطلق عبد الرحمن مجدي تسديدة قوية أبعدها ببراعة محمد بسام، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

شارك أحمد بلحاج بدلا من عمرو قلاوة في بداية الشوط الثاني.

وكاد عبد الرحمن مجدي أن يتقدم لبيراميدز في بداية الشوط الثاني لكن رأسيته مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 60 شارك أيمن سعد "موكا" بدلا من إسلام عيسى، ورد بيراميدز بـ 3 تغييرات دفعة واحدة بعد 5 دقائق.

فشارك رمضان صبحي وصديق أوجولا وطارق علاء بدلا من محمد رضا "بوبو" وعبد الرحمن مجدي وكريم حافظ.

وفي الدقيقة 70 مرت تسديدة أوجولا بجوار القائم بعد مراوغة من داخل منطقة الجزاء.

واحتسب محمود ناجي حكم اللقاء ركلة جزاء في الدقيقة 73 بسبب لمسة يد على أسامة جلال.

انبرى بلحاج للركلة وتصدى لها إكرامي، لكن أعيدت الركلة مجددا بسبب تقدم الحارس المخضرم قبل التنفيذ.

وفي نفس الزاوية سجل بلحاج هدف التقدم لسيراميكا في الدقيقة 77.

وأصبح ثاني مغربي يسجل في السوبر المصري بعد وليد أزارو الذي سجل مع الأهلي ضد المصري في 2017.

وشارك بلاتي توريه وإبراهيم عادل بدلا من مصطفى فتحي وأحمد توفيق في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة 85 سدد مروان حمدي كرة قوية من داخل منطقة الجزاء على يسار بسام معدلا النتيجة بعدما حوّل عرضية طارق علاء في الشباك.

وأشرك الرمادي كل من جون إيبوكا ورجب نبيل بدلا من لاكاي وسعد سمير على الترتيب قبل دقيقتين علة النهاية.

وتألق بسام وأبعد محاولة إبراهيم عادل ببراعة لركنية في الدقية 90+3 وانتقل كلاهما لركلات الترجيح.

ركلات الترجيح

تقدم مروان حمدي لبيراميدز وسجل جون إيبوكا لسيراميكا.

وسجل يوسف إبراهيم "أوباما" ثم عدّل بلحاج النتيجة مجددا.

وهز رمضان صبحي الشباك وسجل قندوسي ركلته في الشباك لتصبح النتيجة 3-3.

وواصل بيراميدز التقدم عن طريق كريم حافظ، فيما سجل رجب نبيل.

إبراهيم عادل سجل وقاد بيراميدز للتقدم وتألق شريف إكرامي في التصدي لركلة أيمن سعد قائدا بيراميدز لحصد المركز الثالث.

السوبر المصري بيراميدز سيراميكا كليوباترا
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