جوائز كاف - ثنائي الأهلي وزيزو يتنافسون على أفضل لاعب داخل القارة 2024

الخميس، 24 أكتوبر 2024 - 18:27

كتب : محمد سمير

زيزو - شوبير - الشحات

يتنافس ثلاثة لاعبين مصريين على جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا 2024.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الزمالك
الأهلي

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أسماء 10 لاعبين مرشحين للجائزة بينهم الثلاثي المصري.

وضمت القائمة الثلاثي مصطفى شوبير وحسين الشحات من الأهلي بجانب أحمد زيزو لاعب الزمالك.

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وكشف كاف صباح اليوم الخميس إقامة حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الإثنين 16 ديسمبر لعام 2024 بمدينة مراكش المغربية.

وتعتبر تلك المرة الثانية على التوالي التي تستضيف فيها مدينة مراكش المسابقة.

وجاءت قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة 2024 كالآتي:

- مصطفى شوبير (الأهلي)

- حسين الشحات (الأهلي)

- أحمد زيزو (الزمالك)

- أمان الله مميش (الترجي)

- ياسين مرياح (الترجي)

- رونوين ويليامز (صنداونز)

- جون أنتوي (دريمز الغاني)

- عبد العزيز عيسى (دريمز الغاني)

- يوسوفو دايو (نهضة بركان)

- أسامة بن بوط (اتحاد العاصمة الجزائري)

وتضم القائمة أربعة حراس مرمى وهم مصطفى شوبير وأمان الله مميش ورونوين ويليامز وأسامة بن بوط.

وكان بيرسي تاو جناح الأهلي قد توج بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا لعام 2023.

جوائز كاف الأهلي الزمالك شوبير زيزو الشحات
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