جوائز كاف - ثنائي الأهلي وزيزو يتنافسون على أفضل لاعب داخل القارة 2024

وفاة عبد العزيز برادة لاعب منتخب المغرب

جوائز كاف 2024 - ظهور مصري في 4 فئات.. وغياب صلاح لأول مرة من 2017

جوائز كاف - صلاح يغيب لأول مرة منذ 2017 عن ترشيحات أفضل لاعب في قارة إفريقيا

جوائز كاف - كولر وجوميز يتنافسان على أفضل مدرب لعام 2024

جوائز كاف - شوبير ضمن 10 مرشحين ينافس على أفضل حارس في إفريقيا

جناح المغرب يغيب عن ليفركوزن حتى يناير المقبل

جوائز كاف - الأهلي والزمالك يتنافسان على أفضل ناد لعام 2024

كما انفرد في الجول.. كاف يعلن موعد ومكان حفل جوائزه السنوي