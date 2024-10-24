جناح المغرب يغيب عن ليفركوزن حتى يناير المقبل

الخميس، 24 أكتوبر 2024 - 18:22

كتب : FilGoal

مباراة ليفركوزن وروما بإياب نصف نهائي الدوري الأوروبي

سيغيب المغربي أمين عدلي جناح باير ليفركوزن الألماني عن صفوف فريقه لفترة بسبب إصابة قوية.

وأصيب عدلي خلال لقاء فريقه بدوري أبطال أوروبا ضد بريست الفرنسي يوم الأربعاء.

وأفاد النادي الألماني في بيان أن لاعبه المغربي خضع لعملية جراحية يوم الخميس لإصابته بكسر في الشظية اليسرى.

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وأوضح ليفركوزن أن أمين عدلي البالغ من العمر 24 عامًا سيغيب حتى يناير 2025.

عدلي شارك كبديل في الدقيقة 63 لكنه خرج مصابا في الدقيقة 81.

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وبذلك سيغيب عدلي عن صفوف فريقه في 12 مباراة، قبل أن تبدأ فترة الراحة الشتوية.

ومن المرجح أن يعود الدولي المغربي للمشاركة مع عودة المنافسات في منتصف يناير.

كما سيغيب عن صفوف المنتخب المغربي في الجولتين الأخيرتين من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 الشهر المقبل.

وظهر عدلي في كل مباريات ليفركوزن الـ12 هذا الموسم.

ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

أمين عدلي باير ليفركوزن المغرب
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