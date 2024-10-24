تقييم صلاح أمام لايبزيج من الصحف الإنجليزية

الخميس، 24 أكتوبر 2024 - 17:38

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ضد إبسويتش تاون

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك لايبزيج لكنه صنع الهدف الذي قاد فريقه لفوز ثمين، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول أمام مضيفه لايبزيج بنتيجة 1-0 ضمن مباريات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام لايبزيج حسب الدرجات من 1 إلى 10.

وتقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.6 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان الحارس كويفين كيليهير بمتوسط تقييم بلغ 8.1 درجة.

ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم إلى 7 أهداف، بينما صنع 7.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 361 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 218 هدفا وصنع 94 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول لايبزيج
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