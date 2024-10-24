كما انفرد في الجول.. كاف يعلن موعد ومكان حفل جوائزه السنوي

الخميس، 24 أكتوبر 2024 - 13:54

كتب : محمد عبد العظيم

حفل جوائز كاف

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد ومكان حفل جوائزه السنوي لعام 2024.

وتستضيف مدينة مراكش بالمغرب هذا الحفل للمرة الثانية على التوالي.

ويقام الحفل يوم الإثنين 16 ديسمبر 2024.

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وشهد حفل العام الماضي تتويج النيجيري فيكتور أوسيمين بجائزة لاعب العام الإفريقي للرجال.

فيما توجت مواطنته أسيسات أوشوالا لاعبة برشلونة السابقة ولاعبة باي إف سي الأمريكي حاليا، الجائزة ذاتها للسيدات.

وأوضح مصدر من كاف لـ FilGoal.com في وقت سابق أن المكتب التنفيذي قرر إسناد 3 مناسبات للمغرب هي:

- دوري أبطال إفريقيا للسيدات في الفترة ما بين 9 إلى 23 نوفمبر 2024.

- كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 بعدما لم يتقدم سوى المغرب بطلب الاستضافة.

- حفل الجوائز الأفضل في إفريقيا في 16 ديسمبر 2024.

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وسبق أن استضاف المغرب نسخة 2022 من دوري أبطال إفريقيا للسيدات وتوج بها أنداك الجيش الملكي.

ويشارك فريق مسار بطل الدوري المصري الموسم الماضي -توت عنخ أمون سابقا- في نهائيات النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا للسيدات.

واستضاف المغرب في العام الماضي جوائز الأفضل في إفريقيا بمدينة مراكش، حيث فاز النيجيري فيكتور أوسيمين بجائزة الأفضل على حساب أشرف حكيمي ومحمد صلاح.

وتستضيف المغرب نسخة أمم إفريقيا للسيدات للمرة الثانية على التوالي بعدما استضافت نسخة 2022 والتي توجت بها جنوب إفريقيا.

يذكر أن المغرب يستضيف نهائيات أمم إفريقيا 2025 والتي ستقام في شهر ديسمبر من العام المقبل وحتى يناير 2026.

ويستعد المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 رفقة إسبانيا والبرتغال والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي.

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