السوبر المصري - تفاصيل برنامج الأهلي تحضيرا لمواجهة الزمالك

الخميس، 24 أكتوبر 2024 - 11:17

كتب : حسام نور الدين

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - السوبر المصري هدف طاهر

وضع الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر برنامجا خاصا للاعبين استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي بطولة السوبر المصري التي تقام في الإمارات.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الثامنة مساء اليوم على استاد محمد بن زايد، في نهائي بطولة السوبر المصري.

ويؤدي لاعبو النادي الأهلي مرانا بدنيا خفيفا في فندق الإقامة بمدينة أبوظبي، ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه كولر استعدادا لمواجهة الزمالك.

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ويعقد كولر محاضرة للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة بمدينة أبوظبي والتحرك لخوض مباراة نهائي كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن تعقد المحاضرة في الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ويقوم خلالها المدير الفني بمراجعة خطة اللعب، والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز والتتويج بالكأس.

وتتحرك حافلة الأهلي في السادسة مساء اليوم، من فندق الإقامة بمدينة أبوظبي إلى استاد محمد بن زايد، لخوض مباراة نهائي كأس السوبر المصري.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في نهائي النسخة 22 من كأس السوبر المصري وللمرة التاسعة يبن الفريقين.

ويدير أمين عمر نهائي كأس السوبر المصري في مدينة أبوظبي الإماراتية بين فريقي الأهلي ضد الزمالك.

وجاء طاقم تحكيم نهائي كأس السوبر كالتالي:

حكم ساحة: أمين عمر

مساعد أول: محمود أبو الرجال

مساعد ثان: أحمد حسام

حكم رابع: أحمد الغندور

حكم تقنية فيديو: محمد معروف

حكم تقنية فيديو مساعد: محمود عاشور.

وسيرتدي الزمالك الطاقم الأسود الكامل بسبب تعارض الزي الأساسي (الأبيض الكامل) لفريق الزمالك مع زي الأهلي بسبب ارتداء المنافس للشورت الأبيض.

وكان الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف يوم الأحد الماضي.

فيما فاز الزمالك على بيراميدز في نصف النهائي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

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