مولر: فوز مستحق لمدربنا السابق.. وتهنئة خاصة لـ رافينيا

أثنى توماس مولر نجم بايرن ميونيخ الألماني، على مدربه السابق هانز فليك المدير الفني لبرشلونة الإسباني بعد مواجهة الفريقين.

ونجح برشلونة في الفوز على حساب بايرن ميونيخ برباعية مقابل هدف وحيد في الجولة الثالثة من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وكان هانز فليك مدربا لبايرن ميونيخ حين حقق الفريق البافاري الفوز على حساب برشلونة بنتيجة 8-2 عام 2020.

وقال مولر في تصريحات لقناة بي إن سبورتس عقب المباراة: "فوز مستحق لمدربنا السابق هانز فليك، وتهانينا لبرشلونة خاصة لرافينيا الذي كان حاسما لفريقه".

ونجح رافينيا في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك"، فيما تكفل زميله ليفاندوفسكي بتسجيل هدف في شباك مانويل نوير ليحقق الانتصار الغائب للفريق الكتالوني منذ 2015.

وعلى الجانب الآخر سجل هاري كين هدف بايرن ميونيخ الوحيد.

وتحدث مولر عن الهدف الثاني لبرشلونة: "جاء من مخالفة واضحة ضد كيم مين جاي، وهذا الهدف كان نقطة تحول في المباراة".

وأكمل: "حاولنا العودة بعد الهدف الثالث وكان لنا الفرص لتقليص الفارق ولكن سجل برشلونة هدف قتل المباراة".

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كسر الهيمنة البافارية

نجح فريق برشلونة تحت قيادة هانز فليك في كسر الهيمنة البافارية والتي استمرت لمدة ست مباريات متتالية.

وكان آخر انتصار لبرشلونة على حساب بايرن ميونيخ في مايو 2015 عندما انتصر الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف دون مقابل.

ومنذ ذلك الانتصار لعب الفريقان ست مرات في دوري أبطال أوروبا ونجح بايرن ميونيخ في الفوز بكل تلك المواجهات.

وبعد ست انتصارات متتالية للفريق البافاري نجح برشلونة بقيادة رافينيا في تحقيق الفوز الغائب منذ أكثر من تسع سنوات.

ما لم يحدث منذ 2009

سجل برشلونة أربعة أهداف في شباك بايرن ميونيخ للمرة الثانية تاريخيا.

وتعتبر تلك هي المرة الأولى لهز شباك بايرن ميونيخ أربع مرات من جانب الفريق الكتالوني منذ مواجهة أبريل 2009.

ولم ينجح برشلونة تاريخيا في هز شباك بايرن ميونيخ أكثر من أربع مرات من قبل.

وسجل رافينيا ثلاثة أهداف "هاتريك" بجانب هدف لليفاندوفسكي في المواجهة التي انتهت بفوز برشلونة على بايرن ميونيخ بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

بينما المباراة السابقة التي نجح برشلونة في تسجيل أربعة أهداف في شباك بايرن ميونيخ كانت في 2009 وسجل فيها ليونيل ميسي ثنائية مقابل هدف لكل من تيري هنري وصامويل إيتو بالمواجهة التي انتهت بأربعة أهداف دون مقابل.

ويلعب برشلونة في دور المجموعات مع كل من ريد ستار بلجراد وبريست ودورتموند وبنفيكا وأتالانتا.

وكان برشلونة قد خسر أمام موناكو في المباراة الافتتاحية قبل أن يهزم يانج بويز ثم بايرن ميونيخ.

أما بايرن ميونيخ فيلعب أمام كل من بنفيكا وباريس سان جيرمان وشاختار وفينورد وسلوفان براتيسلافا على الترتيب في دوري أبطال أوروبا.