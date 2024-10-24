يامال: حققنا فوزا هاما ضد بايرن ميونيخ.. والجميع تألق

الخميس، 24 أكتوبر 2024 - 00:36

كتب : FilGoal

لامين جمال - برشلونة

أعرب لامين يامال لاعب فريق برشلونة عن سعادته بتحقيق الانتصار على بايرن ميونيخ ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وتغلب برشلونة على بايرن ميونيخ بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة سجل فيها رافينيا "هاتريك" للفريق الكتالوني.

وقال لامين يامال لاعب برشلونة عبر قناة بي إن سبورتس عقب المباراة: "سعداء جدا وكنا نحتاج للفوز بتلك المباراة أمام بايرن ميونيخ".

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واعترف يامال "كنا متسرعين بعض الشيء بعد تسجيل الهدف الأول لكن بعد ذلك عرفنا كيف نتحسن ونفوز بالمباراة".

وتابع "نهاية الشوط الأول بنتيجة 3-1 منحنا قوة وأفضلية كبيرة لتقديم أداء ممتاز في الشوط الثاني".

واختتم لامين يامال تصريحاته "الجميع قدّم مباراة كبيرة أمام بايرن ميونيخ، رافينيا سجّل هاتريك وبيدري وكاسادو لعبا مباراة قوية والجميع تألق".

ونجح برشلونة تحت قيادة الألماني هانز فليك في إنهاء العقدة بعد الفوز على بايرن ميونيخ بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة السادسة عقب مرور ثلاث جولات في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد بايرن ميونيخ عند 3 نقاط في المركز الـ 23.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

ويحل برشلونة ضيفا على ريد ستار بلجراد الصربي يوم 6 نوفمبر في رابع مباريات الفريق الكتالوني.

كسر الهيمنة البافارية

نجح فريق برشلونة تحت قيادة هانز فليك في كسر الهيمنة البافارية والتي استمرت لمدة ست مباريات متتالية.

وكان آخر انتصار لبرشلونة على حساب بايرن ميونيخ في مايو 2015 عندما انتصر الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف دون مقابل.

ومنذ ذلك الانتصار لعب الفريقان ست مرات في دوري أبطال أوروبا ونجح بايرن ميونيخ في الفوز بكل تلك المواجهات.

وبعد ست انتصارات متتالية للفريق البافاري نجح برشلونة بقيادة رافينيا في تحقيق الفوز الغائب منذ أكثر من تسع سنوات.

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