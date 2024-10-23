القسم الثاني ب - مالية كفر الزيات يحتج على حكم مباراة تلا
الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 - 20:58
كتب : رضا السنباطي
تقدم نادي مالية كفر الزيات باحتجاج رسمي ضد طاقم تحكيم مباراته أمام شباب تلا في الجولة الثالثة لدوري القسم الثاني ب.
وانتهت مباراة مالية كفر الزيات ضد تلا بالتعادل السلبي بدون أهداف.
وقاد الحكم أحمد إيهاب من منطقة الشرقية مباراة مالية كفر الزيات ضد تلا.
وأوضح مالية كفر الزيات أن احتجاجه جاء لعدم إحتساب ركلتي جزاء وقراراته العكسية وتعنته الواضح ضد الفريق بحسب بيان النادي.
ويملك نادي مالية كفر الزيات 5 نقاط حصل عليهم خلال 3 مباريات.
وفاز نادي مالية كفر الزيات على كفر الشيخ وتعادل في مباراتي دكرنس وتلا.
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