غادر مواجهة العين مصابا.. الهلال ينتظر فحوصات روبن نيفيز

ينتظر الهلال السعودي نتيجة الفحوصات الطبية للاعبه البرتغالي روبن نيفيز.

ولم يستكمل روبن نيفيز مباراة الهلال أمام العين الإماراتي بسبب شكواه من الإصابة.

وفاز الهلال على العين 5-4 ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

صحيفة الرياضية السعودية أشارت إلى أن الفحوصات الأولية اليت خضع لها نيفيز أثبتت تعرضه لكدمة في الركبة خلال مواجهة فريقه أمام العين الإماراتي.

وينتظر الجهاز الطبي لنادي الهلال نتائج الفحوصات الطبية لتحديد موقف نيفيز من المباريات المقبلة.

ويلعب الهلال أمام التعاون يوم السبت المقبل في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

نيفيز قد يغيب عن مباراة الهلال أمام التعاون، ولكن جورج جيسوس مدرب الفريق سيطون في ورطة حقيقة حال امتد غيابه لمباراة الهلال أمام النصر.

ويلعب الهلال أمام النصر في ديربي مرتقب يوم 1 نوفمبر المقبل ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي.