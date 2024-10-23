مؤتمر مورينيو: أتمنى الأفضل لـ مانشستر يونايتد.. ولدينا فرصة لحصد لقب دوري 2017-18

يأمل جوزيه مورينيو المدير الفني لـ فنربخشة التركي أن يعود للدوري الإنجليزي مجددا، وكذلك أن يحصد لقب الدوري الإنجليزي موسم 2017-18.

ويستعد مورينيو بقيادة الكناري لاستضافة فنربخشة في الجولة الثالثة من دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

وقال المدير الفني لـ فنربخشة خلال المؤتمر الصحفي: "أريد نجاح مانشستر يونايتد، وأتمنى لهم الأفضل، أعلم أنه فقط استمر 3-4 لاعبين فقط منذ وقت ولايتي".

وتابع "ربما تفكرون أنني أخادع، لكنهم يمتلكون فريقا أفضل من النتائج التي يحققوها، هناك جهد مبذول وآجلا أم عاجلا سينجحون".

وواصل "آمل أن أعود للدوري الإنجليزي وأن يكون يونايتد خصمي، لكن في هذه اللحظة هم خصم لي في مباراة واحدة فقط".

وتابع "علاقتي بالسير أليكس فيرجسون كانت رائعة، وعندما سيصدر الوثائقي الخاص بي على نتفلكس ستعرفون سبب احترامي الكبير له".

وأضاف "السير يمتلك شيئا أهم وهو حب واحترام كل مشجع لمانشستر يونايتد حول العالم".

وأتم "فزت مع مانشستر يونايتد بلقب الدوري الأوروبي وأنهينا الدوري الإنجليزي في المركز الثاني، أعتقد أنه لا زال لدينا فرصة للفوز بلقب هذا الموسم (2017-18) ربما يعاقبون مانشستر سيتي بخصم النقاط ونفوز نحن باللقب، سيكون عليهم أن يدفعوا لي مكافأة وإهدائي ميدالية".

وخسر مانشستر يونايتد موسم 2017-18 وحل ثانيا برصيد 68 نقطة خلف مانشستر سيتي الذي حصد اللقب برصيد 106 نقطة.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي في فبراير 2023، اتهام نادي مانشستر سيتي بخرق قواعد اللعب المالي النظيف في أكثر من موسم، وأصدرت بيانا ذكرت فيه مخالفات سيتي التي بدأت في موسم 2009-2010. (طالع التفاصيل)

وبحسب صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، فإن من المتوقع أن تبدأ محاكمة مانشستر سيتي في 115 تهمة بزعم خرق القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر.

وأوضحت التقارير أن من المتوقع أن تستمر جلسة الاستماع المستقلة لمدة شهرين تقريبا على الرغم من أنه من غير المتوقع أن يتم الإعلان عن الحكم حتى ربيع عام 2025 على أقرب تقدير، وفقا للتقارير.

واتُهم سيتي بارتكاب مخالفات مالية امتدت تسع سنوات من عام 2009 وأشد عقوبة إذا ثبتت إدانته هي الهبوط. خصم النقاط والغرامات هي أيضا عقوبات محتملة.

وأشارت التقارير في البداية إلى أن موعد المحاكمة سيكون في وقت لاحق من العام ، ولكن كان هناك دفع من قبل كل من مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي الممتاز لتقديم موعد المحاكمة ، مما أدى إلى تاريخ منتصف سبتمبر.

وشدد التقرير على أن جميع التهم التي يواجهها مانشستر سيتي خطيرة وإذا ثبت أنها انتهكت كل أو بعض هذه التهم ، فيسوقع عليه عقوبات كبيرة.

وذكرت الصحيفة الإنجليزية أن مانشستر سيتي سيتم التحقيق في التهم الموجهة إلىه ومراجعتها وتحليلها من قبل لجنة مستقلة.