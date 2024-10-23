غياب جديد عن الكلاسيكو.. ريال مدريد يعلن إصابة كورتوا في العضلة الضامة

أعلن ريال مدريد إصابة حارس مرماه تيبو كورتوا بشد في العضلة الضامة.

تيبو كورتوا النادي : ريال مدريد ريال مدريد

الإصابة جاءت خلال مشاركة اللاعب في مباراة بروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا.

وفاز ريال مدريد على دورتموند أمس الثلاثاء بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وبتلك الإصابة سيغيب كورتوا عن الكلاسيكو ضد برشلونة والمقرر إقامته يوم السبت المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو.

وفقا لموقع ذا أثليتك فإن إصابة كورتوا قد تمتد لأسبوعين أو ثلاثة حتى يعود للمشاركة مع الفريق.

وسينضم كورتوا لغيابات ريال مدريد في الكلاسيكو والتي تضم أيضا كل من رودريجو ودافيد ألابا وداني كارباخال مع إحتمالية غياب براهيم دياز.

وسيشارك لونين في كلاسيكو الدوري الذي يقام على سانتياجو برنابيو للموسم الثالث على التوالي إذ غاب كورتوا للإصابة في المرتين السابقتين أيضا.

وكان آخر مباراتين في الدوري على ملعب سانيتاجو برنابيو قد انتهيا بفوز ريال مدريد بمشاركة لونين.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق ثلاثة نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة.