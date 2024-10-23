ماركا: مشاركة رودريجو في الكلاسيكو شبه مستحيلة
الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 - 13:30
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن تعرض رودريجو لاعب ريال مدريد لإصابة في العضلة الأمامية للقدم اليمنى.
وتعرض روديجو للإصابة خلال مواجهة ريال مدريد مع بروسيا دورتموند والتي انتهت بفوز الفريق الإسباني بخمسة أهداف مقابل هدفين بالجولة الثالثة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.
اللاعب خضع لفحوصات طبية صباح اليوم في عيادات النادي وأثبتت أن لحاقه بالكلاسيكو ضد برشلونة أصبح شبه مستيحيل.
ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات غدا الخميس للوقوف على مدة غيابه.
ويلتقي ريال مدريد مع برشلونة يوم السبت المقبل في الجولة 11 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.
وسينضم رودريجو لقائمة اللاعبين الذين سيغيبون عن الكلاسيكو ضد برشلونة بجانب دافيد ألابا وداني كارباخال مع احتمالية غياب براهيم دياز.
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