الكومي: أبو ريدة مرشح قوي لتولي رئاسة كاف

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 - 13:18

كتب : FilGoal

هاني أبو ريدة - عضو المكتب التنفيذي الاتحاد الدولي لكرة القدم

كشف إيهاب الكومي عضو اتحاد كرة القدم المصري عن اقتراب هاني أبو ريدة من تولي رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وقال الكومي عبر قناة صدى البلد: "هاني أبو ريدة مرشح قوي لتولي رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

وأضاف "هاني أبو ريدة قيمة كبيرة في كرة القدم ومن يريد أي شيء من إنفانتينو يذهب أولا إلى أبو ريدة".

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وواصل "أبو ريدة قادر على قيادة الاتحاد الإفريقي في السنوات القادمة وهذا الأمر سيفيد الكرة المصرية".

وأتم تصريحاته "تقدمنا بطلب لاستضافة مصر لكأس الأمم الإفريقية للشباب المقبلة مواليد 2005".

وقررت الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلغاء حد بلوغ 70 عاما للترشح لمنصب الرئيس وعضوية المكتب التنفيذي.

وأجريت اجتماعات كاف يوم الثلاثاء في إثيوبيا.

وجاءت قرارات الجمعية العمومية كالأتي:

تعديل لائحة النظام الأساسي وإلغاء تحديد سن الترشيح لرئاسة كاف أو عضوية المكتب التنفيذي

الغاء بنود الترشح لمجلس فيفا بالمناطق الجغرافية بناءً على معيار اللغة

المصادقة على الزيادة السنوية لمخصصات نواب رئيس الكاف وأعضاء المكتب التنفيذي واتحادات المناطق ومستشاري رئيس الاتحاد ورؤساء الاتحادات الرياضية الأعضاء ورئيس اتحاد الأندية الإفريقية.

يذكر أن الفقرة رقم 9 من المادة بلائحة النظام الأساسي لكاف كانت خاصة بحد بلوغ 70 عاما للترشح لمنصب الرئيس وعضوية المكتب التنفيذي.

ويعد هاني أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي لكرة القدم أحد المرشحين لدخول انتخابات كاف على منصب الرئيس في مارس المقبل، بعدما بلغ عامه الـ71 في أغسطس الماضي.

وتحدد موعد انتخابات كاف يوم 12 مارس المقبل بالقاهرة.

ستجرى الانتخابات للمناصب التالية:

رئيس كاف

أعضاء المكتب التنفيذي لكاف

الأعضاء الأفارقة بالمكتب التنفيذي لفيفا

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