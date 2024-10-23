مودريتش: فينيسيوس يستحق الكرة الذهبية

يرى لوكا مودريتش قائد ريال مدريد أن زميله فينيسيوس جونيور يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024.

وسجل فينيسيوس ثلاثة أهداف ليقود فريقه للفوز على دورتموند 5-2 في دوري أبطال أوروبا، قبل أيام قليلة من موعد الإعلان عن صاحب الكرة الذهبية لعام 2024.

وقال مودريتش في تصريحات للصحفيين: "فينيسيوس جونيور يستحق الكرة الذهبية. عندما ترى كيف لعب الموسم الماضي، وهذا الموسم، وخاصة أمام بوروسيا دورتموند، فقد كان رائعا".

وأضاف "دوري؟ الفريق هو أهم شيء. أنا هنا للمساعدة دائما. أشعر أنني بحالة جيدة جسديا وذهنيا، وأعرف ما يمكنني تقديمه للفريق".

وأضاف "أريد دائمًا اللعب لكن كارلو أنشيلوتي يقرر كيف يستخدمني وحتى الآن أنا سعيد. أشعر أنني بحالة جيدة حقا".

ومارس ريال مدريد هوايته المعتادة في العودة خلال المباريات بعد التأخر أمام بروسيا دورتموند في الجولة الثالثة من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ونجح دورتموند في التقدم بهدفين نظيفين، قبل أن يعود ريال مدريد في الشوط الثاني ويسجل خمسة أهداف في 30 دقيقة.

ونجح ريال مدريد في تحقيق الفوز الثاني والوصول لـ6 نقاط من فوزين وخسارة، فيما ألحق بدورتموند أول خسارة بعد فوزين أمام سيلتيك 7-1، وكلوب بروج 3-0، ليتوقف رصيد الفريق الألماني عند 6 نقاط.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة في كلاسيكو مرتقب يوم السبت المقبل ضمن الجولة 11 من الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة وبفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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